Un nuovo capitolo si apre per la viabilità Calabria, grazie a un piano infrastrutturale che punta a rivoluzionare la mobilità regionale. Con un investimento di 3,8 miliardi di euro, il progetto si concentra sulla riqualificazione della SS 106 Jonica e sulla realizzazione del tanto discusso Ponte sullo Stretto.

La riunione decisiva, tenutasi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha visto la partecipazione di figure chiave come Matteo Salvini, vicepremier e ministro, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, Andrea Gemme, AD di Anas, e Francesco Caporaso, commissario straordinario per la SS106. Questo progetto rappresenta un momento cruciale per il futuro delle infrastrutture Calabria, da troppo tempo trascurate.

Gli interventi previsti sulla SS 106 Jonica si concentrano su due tratte principali. La tratta Sibari-Corigliano Rossano vedrà la pubblicazione del bando di gara entro il 2 aprile, con uno stanziamento di 1,3 miliardi di euro. Il progetto prevede una variante di Categoria B con doppia carreggiata, nove svincoli, 28 viadotti e una galleria artificiale di 1,3 km. Per la tratta Catanzaro-Crotone, lunga 82 km, si realizzerà una strada a carreggiate separate. Un primo lotto del valore di 346 milioni è già stato assegnato, mentre ulteriori cinque lotti, per un totale di 2,2 miliardi, saranno appaltati entro maggio.

Questi interventi sono progettati per rispondere a esigenze infrastrutturali rimaste insoddisfatte per decenni. Come sottolineato dal ministro Salvini, tali opere non solo miglioreranno la mobilità, ma genereranno anche nuove opportunità economiche e occupazionali per la Calabria. La riqualificazione della SS 106 Jonica è un tassello fondamentale per il rilancio del Sud Italia, trasformando una storica arteria in una moderna infrastruttura capace di sostenere lo sviluppo economico e sociale della regione.