Il denaro non compra la felicità, ma a volte può salvare un gioiello dell’automotive. È il caso di una Lamborghini Huracan Tecnica, valutata oltre 200.000 euro, che ha rischiato di finire divorata dalle fiamme nel cuore di Londra, precisamente sulla trafficata Baker Street. Il possente V10 da 5.2 litri della supercar è stato salvato grazie al pronto intervento di due passanti, che, notando del fumo fuoriuscire dal vano motore, sono accorsi con un estintore per domare il principio di incendio.

La scena, immortalata dai curiosi, ha visto il proprietario della Lamborghini Huracan Tecnica fermarsi immediatamente dopo essersi accorto del problema. Tuttavia, le fiamme avevano già iniziato a intaccare i cablaggi interni. Una prima analisi tecnica ha individuato la causa del principio d’incendio in alcuni fili elettrici danneggiati, una problematica non rara in veicoli di questo calibro.

Nonostante il tempestivo intervento abbia evitato il peggio, i danni riportati non sono trascurabili: diverse componenti della vettura dovranno essere sostituite. Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza di una manutenzione regolare per le supercar, spesso soggette a surriscaldamenti o problemi elettrici a causa della loro complessità meccanica.

Il gesto eroico dei due soccorritori ha ricevuto un plauso unanime sui social network, dove il video del salvataggio è diventato virale. La loro prontezza non solo ha salvato un’auto di grande valore economico, ma ha anche scongiurato potenziali rischi per la sicurezza pubblica.

Gli esperti del settore consigliano ai proprietari di supercar di dotarsi sempre di un estintore portatile e di effettuare controlli periodici approfonditi. La sofisticata tecnologia che caratterizza questi bolidi, infatti, richiede un’attenzione costante per prevenire malfunzionamenti che potrebbero trasformarsi in situazioni pericolose.