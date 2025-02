“Il mio successore potrebbe essere una macchina, molto più economica del mio stipendio.” Con queste parole, Gordon Wagener, responsabile del design di Mercedes-Benz, ha scosso il mondo dell’automotive durante un evento a Miami, lanciando una previsione audace: entro il 2034, l’intelligenza artificiale potrebbe rimpiazzare completamente i designer di automobili.

La dichiarazione non solo apre a scenari rivoluzionari, ma mette in discussione il ruolo tradizionale dell’elemento umano nel design auto. Già oggi, Mercedes-Benz integra l’IA nei suoi processi creativi, filtrando una vasta gamma di proposte per individuare le soluzioni più efficaci. Tuttavia, la sfida principale resta: le macchine sapranno mai replicare l’empatia e l’emozione che definiscono il design tradizionale?

Il passaggio verso motori elettrici e piattaforme standardizzate sta accelerando questa trasformazione tecnologica. Secondo Wagener, nonostante l’evoluzione verso un concetto di “smart home su ruote” focalizzato su comfort e connettività, elementi classici come volante e cambio non scompariranno a breve termine. Questo approccio graduale riflette la cautela con cui il marchio affronta il cambiamento.

Se da un lato l’intelligenza artificiale promette di rendere i processi più rapidi e convenienti, dall’altro solleva interrogativi sulla capacità di interpretare le aspettative estetiche dei consumatori. Una sfida che ridefinirà non solo il design, ma l’intero concetto di mobilità del futuro.

Se la visione di Wagener si concretizzerà, il settore automotive potrebbe assistere a una svolta epocale, dove l’intuito umano cederà il passo all’efficienza algoritmica. Una rivoluzione che, inevitabilmente, ridefinirà il rapporto tra uomo, macchina e creatività.