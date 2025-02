Un passo cruciale nella transizione verso l’energia pulita negli Stati Uniti è stato compiuto grazie alla sinergia tra due colossi dell’automotive: Tesla e Honda. Queste aziende hanno acquisito l’intera produzione del nuovo impianto solare Delilah I, situato in Texas, con una capacità complessiva di 300 MW. Questa mossa rappresenta un chiaro impegno verso la sostenibilità e un futuro alimentato da energia pulita.

Localizzato a nordest di Dallas, nelle contee di Lamar e Red River, l’impianto è ora operativo e fornisce energia alla rete locale. La suddivisione della capacità prevede che Honda gestisca 200 MW, mentre Tesla i restanti 100 MW, attraverso contratti di acquisto di energia virtuale (VPPA).

Il progetto Delilah I si inserisce nell’ambiziosa iniziativa Samson & Delilah, uno dei più significativi sviluppi nel settore dell’energia solare negli Stati Uniti. WEC Energy Group, già coinvolto nel progetto Samson I, detiene ora la maggioranza anche di questa nuova struttura, sviluppata da Invenergy.

Oltre ai vantaggi ambientali, l’impianto ha avuto un impatto positivo sull’economia locale, creando posti di lavoro e favorendo la collaborazione con i proprietari terrieri della zona. Questo tipo di partnership dimostra come l’integrazione tra aziende e comunità possa accelerare la transizione energetica.

Per Honda, questo accordo rappresenta un traguardo fondamentale nel percorso verso la neutralità carbonica. Come dichiarato da Daniel Bremer, responsabile di settore presso American Honda Motor Co., l’azienda mira a utilizzare esclusivamente elettricità da fonti rinnovabili in Nord America. Il contratto VPPA di Delilah I contribuirà significativamente alla riduzione delle emissioni dei loro stabilimenti produttivi.

Questa iniziativa congiunta sottolinea il potenziale di un futuro sostenibile, dove innovazione e responsabilità ambientale si uniscono per costruire un mondo più verde e prospero.