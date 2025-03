Il colosso automobilistico Stellantis, nato dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Groupe PSA, sta per riportare in produzione i leggendari motori Hemi V-8. Secondo un rapporto di Mopar Insiders, l’azienda avrebbe pianificato la produzione di nuove unità da 5.7, 6.4 e 6.2 litri sovralimentati presso il Dundee Engine Plant, situato nel Michigan, a sud-ovest di Detroit.

Questa decisione rappresenta un cambio di rotta rispetto alla strategia iniziale dell’ex CEO Carlos Tavares, che sembrava determinato a eliminare i motori Hemi dalla gamma Stellantis. Tuttavia, con la sua uscita di scena, si è aperta la strada a un ripensamento strategico. I nuovi motori saranno basati sull’architettura Gen III, introdotta nel 2003, con l’ipotesi di sviluppare una variante a cilindrata maggiore per arricchire ulteriormente l’offerta.

Il motore Hemi V-8 è un’icona per i marchi Dodge, Ram e Jeep, anche se negli ultimi anni la sua presenza si era ridotta a modelli selezionati come il Dodge Durango e la Jeep Wrangler 392. L’assenza di questa tecnologia nella nuova generazione di Dodge Charger e Ram 1500 aveva sollevato dubbi tra gli appassionati. Ora, il ritorno alla produzione potrebbe rappresentare una rinascita per i modelli di punta di questi brand.

Nonostante le sfide legate alle normative sulle emissioni, il contesto normativo negli Stati Uniti appare più favorevole. Le politiche dell’amministrazione Trump avevano allentato gli standard sulle emissioni e ridotto gli incentivi per i veicoli elettrici, creando un ambiente più permissivo per le auto a benzina. Anche se il settore continua a spingere verso l’elettrificazione, il fascino di un potente V-8 rimane indiscusso per molti consumatori.

In un’intervista a Motor1, il CEO di Ram, Tim Kuniskis, ha sottolineato che, sebbene l’integrazione dei motori Hemi nei modelli futuri sia tecnicamente complessa, Stellantis non esclude di sviluppare soluzioni per superare queste sfide. Questa prospettiva alimenta l’entusiasmo tra gli appassionati, che vedono nel motore Hemi V-8 non solo una tecnologia, ma un simbolo di prestazioni e tradizione.

La produzione presso il Dundee Engine Plant potrebbe iniziare già ad agosto, segnando un nuovo capitolo per una leggenda dell’industria automobilistica, mentre il settore si prepara ad affrontare un futuro sempre più incerto e competitivo.