Chi avrebbe mai immaginato che l’iconica Audi R8 sarebbe tornata in una veste completamente rinnovata? La leggendaria supercar tedesca si prepara a riscrivere le regole del gioco, con il suo debutto previsto per il 2027 in una versione supercar ibrida plug-in capace di raggiungere quasi 1000 CV. Un vero ponte tra il passato glorioso del marchio e un futuro sempre più elettrificato.

La nuova Audi R8, che potrebbe essere battezzata R8 E-tron, abbandona i classici motori aspirati V8 e V10 per adottare un propulsore V8 elettrificato di derivazione Lamborghini. Questa unità innovativa, capace di toccare i 10.000 giri al minuto, promette performance straordinarie: accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e una velocità massima di 338 km/h.

La struttura della vettura sarà basata sulla piattaforma in alluminio condivisa con il modello Lamborghini Temerario, che garantisce una riduzione del 50% dei componenti e un aumento della rigidità del 25%. Questo avanzamento tecnico riflette l’impegno di Audi nel coniugare tradizione e innovazione durante la transizione verso l’elettrico.

Il design, affidato al team diretto da Massimo Frascella, trae ispirazione dal concept PB18 E-tron del 2019, ma introduce anche elementi estetici inediti e distintivi. La firma stilistica design Audi si conferma ancora una volta come sinonimo di avanguardia e raffinatezza.

Questa strategia rappresenta un passo importante nella collaborazione tra Audi e il gruppo Volkswagen, che mira a mantenere viva l’offerta di veicoli ibridi di alta gamma. La nuova R8 si inserisce perfettamente in questa visione, accanto a modelli di punta come la E-tron GT RS, dimostrando che il futuro della mobilità può essere elettrico senza sacrificare l’emozione della guida.