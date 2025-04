Il 21 aprile 1985, il circuito di Estoril in Portogallo divenne il teatro di un evento che avrebbe cambiato per sempre la storia della Formula 1. Sotto una pioggia incessante, un giovane brasiliano, Ayrton Senna, alla guida della sua Lotus 97T, non solo vinse la sua prima gara, ma diede vita a una leggenda che avrebbe influenzato generazioni di appassionati di motorsport. Oggi, a distanza di quarant’anni, la stessa vettura ritorna sul circuito portoghese per un tributo commemorativo, guidata da Bruno Senna, nipote del campione.

Questa celebrazione non poteva avvenire in un momento più simbolico: il 2025 segna infatti il 75° anniversario della Formula 1, una ricorrenza che sottolinea il legame indissolubile tra passato e presente di questo sport. La gara di Estoril del 1985 rimane un momento indelebile, un esempio di talento puro e maestria tecnica. In condizioni climatiche proibitive, Ayrton Senna dominò il circuito, doppiando quasi tutti i suoi avversari. Egli stesso avrebbe poi definito questa prestazione come la sua migliore in assoluto, persino superiore alla famosa gara di Donington del 1993.

La Lotus 97T, vettura che Senna condusse alla vittoria, rappresentava una rivoluzione tecnica per l’epoca. Con innovazioni aerodinamiche come gli elementi verticali dietro le ruote anteriori, la monoposto anticipò l’introduzione dei moderni bargeboards, oggi essenziali per le vetture di Formula 1. Questo approccio visionario rifletteva perfettamente la filosofia Lotus, da sempre orientata all’innovazione e alla ricerca di soluzioni tecniche d’avanguardia.

Clive Chapman, Managing Director di Classic Team Lotus, ha ricordato come l’arrivo di Ayrton Senna nel team sia stato un momento di svolta: “Il talento di Ayrton, unito alla sua comprensione tecnica e alla sua determinazione, ha spinto la squadra a superare i propri limiti.” Non sorprende che la presenza di Senna abbia ispirato non solo i tecnici e gli ingegneri, ma anche il mondo intero.

Bruno Senna, parlando dell’evento commemorativo, ha espresso la sua profonda emozione: “Guidare questa vettura iconica è un tributo a una serie di vittorie e traguardi che mio zio ha raggiunto. Questo evento dimostra quanto il nome di Ayrton sia ancora potente nel motorsport.” La celebrazione non si limita a Estoril; la Lotus 97T è stata recentemente protagonista anche al Goodwood Members’ Meeting, dove il Duca di Richmond l’ha definita “un tributo adeguato all’eredità di Ayrton Senna”.

I tre anni trascorsi da Ayrton Senna con il Team Lotus, dal 1985 al 1987, sono considerati tra i più memorabili nella storia della Formula 1. Questi anni non solo hanno visto battaglie epiche in pista, ma anche un continuo progresso tecnologico che ha ridefinito gli standard delle competizioni motoristiche. L’eredità di Senna, unita alla visione tecnica della Lotus, continua a ispirare il mondo del motorsport, ricordandoci che la passione e l’innovazione sono i veri motori del successo.