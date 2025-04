Il panorama della mobilità elettrica si presenta come un terreno accidentato, dove solo pochi attori riescono a trasformare gli ingenti investimenti in profitti concreti. Tra questi, spiccano due giganti: Tesla e BYD, che dominano il mercato con strategie vincenti e margini operativi positivi, un’eccezione nel settore delle auto elettriche.

Tesla e BYD, i leader della redditività

Tesla, con un margine operativo del 7,2% previsto per il 2024, continua a guidare il settore, nonostante un leggero calo rispetto all’anno precedente. Subito dietro, BYD si posiziona con un margine del 6,4%, mostrando una crescita costante che potrebbe presto ridisegnare la gerarchia del mercato EV. Il segreto del loro successo risiede nella capacità di gestire internamente l’intera filiera produttiva, dalla materia prima al prodotto finito, garantendo un controllo senza precedenti sui costi e sulla qualità.

Il fermento del mercato cinese

In Cina, il dinamismo del settore è evidente. Aziende come Li Auto e Seres hanno raggiunto la sostenibilità economica senza dover adottare modelli di integrazione verticale completa. Altri marchi emergenti, tra cui Zeekr, Xpeng e Leapmotor, stanno riducendo progressivamente le perdite, con Zeekr che registra un margine operativo del -8,5% nel 2024, supportato però da un aumento delle vendite. La situazione è più critica per Nio, ancora ancorata a un margine negativo superiore al 30%.

Occidente in difficoltà

Al di fuori della Cina, il quadro è più complesso. Escludendo Tesla, nessun altro produttore occidentale ha raggiunto il pareggio operativo. Polestar e Rivian mostrano miglioramenti, ma restano in territorio negativo, mentre Lucid rappresenta un caso limite con un margine operativo del -374% nel 2024, seppur in miglioramento rispetto al -500% del 2023.

Uno sguardo al futuro

La transizione verso la mobilità elettrica continua a rappresentare una sfida economica significativa. La competizione tra Tesla e BYD evidenzia come la capacità di innovare e una strategia industriale ben definita siano cruciali per il successo. Tuttavia, per la maggior parte dei produttori, la strada verso la redditività rimane lunga e irta di ostacoli, nonostante i massicci investimenti finanziari.