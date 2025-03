Ivan Espinosa, il nuovo amministratore delegato di Nissan, ha chiarito con determinazione che le auto sportive continueranno a rappresentare una parte fondamentale del DNA del marchio giapponese. A soli 46 anni, il manager messicano si trova a guidare l’azienda attraverso un delicato equilibrio tra tradizione e innovazione, con uno sguardo fisso al futuro.

Espinosa, descritto dal suo predecessore Makoto Uchida come un “vero uomo d’auto”, è un appassionato di vetture ad alte prestazioni. La sua scelta personale di guida, una Nissan Z, è il simbolo di questa passione, essendo un modello a cui ha contribuito direttamente nello sviluppo. Durante un recente intervento, ha confermato che la leggendaria GT-R non solo continuerà ad esistere, ma potrebbe essere elettrificata, come suggerisce il concept Hyper Force recentemente svelato.

Tra i progetti che Espinosa sta considerando, emerge il possibile ritorno della Nissan Silvia, una delle icone delle sportive compatte. Sebbene il progetto sia ancora in fase preliminare, la sua realizzazione dipenderà dall’approvazione della produzione.

Le sfide per Nissan sono reali

Tuttavia, Espinosa è consapevole delle sfide economiche che l’azienda sta affrontando. Il piano di ristrutturazione Nissan prevede la chiusura di tre stabilimenti e il taglio di 9.000 posti di lavoro, un sacrificio necessario per garantire la sostenibilità a lungo termine. In questo contesto, il rilancio delle sportive, pur essendo cruciale per l’immagine del marchio, non può essere l’unica priorità.

Il focus principale resta sui modelli di grande volume, come SUV e crossover, che rappresentano il cuore del mercato attuale. Espinosa ha sottolineato che questi veicoli sono fondamentali per garantire stabilità finanziaria e sostenere le ambizioni future dell’azienda.

Con una carriera in Nissan iniziata nel 2003 e ispirata dalla 300ZX, Espinosa combina passione, tradizione e innovazione per guidare il marchio verso un futuro solido e sostenibile. La sua leadership punta a mantenere vive le radici sportive di Nissan, bilanciandole con l’obiettivo di consolidare la posizione dell’azienda nel mercato globale.