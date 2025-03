Il mercato auto usate in Francia sta affrontando una crisi senza precedenti, alimentata dai problemi tecnici legati al motore PureTech di Stellantis. Questo motore, particolarmente nelle versioni turbo da 110 e 130 CV, soffre di un difetto di fabbricazione che causa un’usura accelerata della cinghia a bagno d’olio. I residui generati dall’usura finiscono per ostruire i condotti di lubrificazione, con conseguenze irreparabili per il motore stesso.

Guai in vista

Le ripercussioni sul mercato sono devastanti: i concessionari, inclusi quelli ufficiali di Peugeot e Citroën, rifiutano le permute di modelli popolari come la Peugeot 208 e la Citroën C3. I valori di rivendita sono crollati vertiginosamente, con svalutazioni che arrivano al 50%. Per esempio, una Peugeot 208 del 2022 è stata recentemente valutata appena 5.000 euro, mentre una 308 SW GT con cinque anni di vita non ha superato i 10.000 euro.

Motore rigettato

Stellantis ha cercato di correre ai ripari introducendo una nuova versione del motore con distribuzione a catena e ampliando le garanzie fino a 175.000 km o dieci anni. Tuttavia, il cosiddetto “PureGate” ha minato profondamente la fiducia dei consumatori francesi. Molti proprietari si trovano ora intrappolati: vendere privatamente è quasi impossibile, mentre accettare le offerte dei concessionari significa subire una pesante svalutazione.

Questa vicenda solleva interrogativi critici sulla capacità di Stellantis di gestire una crisi che non è solo tecnica ma anche reputazionale. Sarà interessante osservare se questa situazione rimarrà confinata al mercato francese o se si estenderà ad altri Paesi europei, come l’Italia, dove per ora non si registrano gli stessi effetti drammatici.