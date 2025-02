Da ricercatore di batterie a uno dei nomi più influenti del panorama automobilistico globale, la storia di Wang Chuanfu, CEO di BYD, è un viaggio che incarna ambizione e innovazione tecnologica. Nato nel 1966 in un modesto villaggio agricolo cinese, Wang ha mostrato fin da giovane una spiccata attitudine per la tecnologia. Nel 1995, sfruttando le competenze acquisite durante gli studi, ha fondato BYD, inizialmente specializzata nella produzione di batterie per dispositivi elettronici.

BYD, pronta a dominare il mondo delle EV

La vera svolta è arrivata con il boom del mercato auto elettriche, che ha trasformato BYD in un colosso capace di vendere oltre 4 milioni di veicoli plug-in nel 2023, insidiando il primato di Tesla. Con un portfolio di oltre 13.000 brevetti, l’azienda si è posizionata come leader nella transizione verso la mobilità elettrica, grazie a una strategia che combina sostenibilità e tecnologie d’avanguardia.

Il successo di BYD non si limita ai numeri: l’approccio visionario di Wang Chuanfu ha spinto l’azienda a diversificare l’offerta con marchi come Denza e YangWang, conquistando nuove fasce di mercato. Recentemente, il lancio del modello Atto 2 in Europa rappresenta un passo strategico nell’espansione internazionale dell’azienda, consolidando la sua presenza in un settore sempre più competitivo.

Un vantaggio sui concorrenti

Con un vantaggio stimato di 3-5 anni sui concorrenti, BYD è oggi un simbolo dell’eccellenza cinese nel settore dei veicoli elettrici, unendo innovazione e responsabilità ambientale per guidare il futuro della mobilità globale.