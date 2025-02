Un cambio di rotta inaspettato nel panorama automobilistico: il gruppo Stellantis torna a puntare sul diesel, annunciando lo sviluppo di motori diesel Euro 7 per alcuni dei suoi modelli più rappresentativi. Una scelta che sembra sfidare le attuali tendenze del mercato, orientate verso l’elettrificazione, ma che si propone di combinare tradizione e innovazione.

Il diesel di Stellantis pronto al ritorno

Secondo quanto riportato, il colosso dell’automotive prevede di introdurre propulsori diesel di nuova generazione su vetture come la Citroën C5 Aircross e la Peugeot 308, due modelli che incarnano l’essenza della versatilità e dell’efficienza. La novità principale? L’integrazione di un sistema ibrido, progettato per rispettare gli stringenti standard ambientali Euro 7 e per offrire una soluzione bilanciata tra prestazioni e sostenibilità ambientale.

Questa mossa arriva in un momento strategico: il mercato delle auto elettriche, pur in crescita, mostra segnali di rallentamento, complice il costo elevato e le infrastrutture di ricarica ancora limitate. La tecnologia diesel, nonostante il calo di popolarità, mantiene un ruolo rilevante con 1,3 milioni di veicoli ancora in circolazione in Europa, grazie alla sua capacità di garantire consumi ridotti e maggiore autonomia.

Una scelta per l’Europa

Jean-Philippe Imparato, responsabile Europa del gruppo Stellantis, ha recentemente ribadito l’importanza del diesel per i veicoli commerciali, lasciando intendere che questa strategia potrebbe rappresentare un naturale proseguimento anche per le autovetture. Tuttavia, non mancano le sfide: dalla reputazione compromessa dal Dieselgate all’inasprimento delle normative e all’aumento delle accise sul gasolio, il percorso non sarà privo di ostacoli.

In definitiva, la scommessa di Stellantis sui motori diesel di nuova generazione rappresenta un banco di prova cruciale per l’intero settore automobilistico. Riuscirà questa tecnologia a trovare un nuovo equilibrio tra innovazione, sostenibilità e le mutevoli esigenze del mercato?