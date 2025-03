La Hyundai alza l’asticella nel segmento dei veicoli elettrici di lusso con la presentazione della nuova IONIQ 9, un SUV elettrico che ridefinisce il concetto di mobilità premium. Questo modello si distingue per un’autonomia straordinaria di 620 km, resa possibile da una batteria da 110,3 kWh, e per la ricarica ultraveloce che consente di passare dal 10% all’80% in soli 24 minuti. Il tutto accompagnato da un’accelerazione che porta da 0 a 100 km/h in appena 5,2 secondi.

La piattaforma di Hyundai IONIQ 9

Basata sulla piattaforma modulare E-GMP, la IONIQ 9 si presenta come la nuova ammiraglia della gamma elettrica del marchio coreano, incarnando un design premium che unisce dimensioni imponenti a una raffinatezza senza compromessi. L’abitacolo, concepito come una lounge mobile, offre un comfort eccezionale grazie al pavimento piatto e ai sedili reclinabili con funzione massaggio. La console centrale Universal Island 2.0, regolabile fino a 19 cm, aumenta la versatilità degli spazi interni, che vantano una capacità di carico fino a 1.323 litri con la terza fila abbattuta.

Un altro punto di forza è l’architettura tecnologica avanzata a 800 Volt, che supporta ricariche rapide e include la funzione Vehicle-to-Load (V2L), trasformando il veicolo in una fonte di energia per dispositivi esterni. L’efficienza energetica è ulteriormente migliorata da un coefficiente aerodinamico di 0,259 e da un sistema di climatizzazione a pompa di calore.

Dotazione tecnologica

La dotazione tecnologica comprende un sistema ADAS di ultima generazione e un display curvo da 12,3 pollici che integra la strumentazione e l’infotainment. L’esperienza di guida è resa ancora più piacevole grazie alla cancellazione attiva del rumore e a un impianto audio BOSE con 14 diffusori.

Con la IONIQ 9, Hyundai dimostra il suo impegno nella transizione verso una mobilità sostenibile, proponendo un veicolo che combina tecnologia avanzata, elevate prestazioni e un comfort di altissimo livello, confermando la sua leadership nel settore dei veicoli elettrici di nuova generazione.