Tre anni di successi nel segmento delle berline elettriche e un futuro ancora più promettente: la Hyundai Ioniq 6 si prepara a stupire nuovamente con il suo restyling 2026. Presentata ufficialmente al Seoul Mobility Show, questa evoluzione rappresenta un equilibrio perfetto tra innovazione e ritorno alle radici.

Il nuovo design esterno è un vero spettacolo per gli occhi. Il frontale sfoggia fari divisi, con luci diurne superiori che creano un effetto distintivo, mentre i fari principali sono incastonati in una sezione nera del paraurti, un look audace che divide le opinioni. Sul retro, la berlina abbandona il doppio spoiler per un elegante elemento aerodinamico a coda di anatra, donando un profilo più essenziale. Ioniq 6 N Line, la variante sportiva, si distingue per paraurti aggressivi e finiture bicolore, richiamando lo stile del crossover Ioniq 5 N Line.

Gli interni di Hyundai Ioniq 6 2026

All’interno, Hyundai ha ascoltato i propri clienti: controcorrente rispetto al trend del settore, il restyling reintroduce i pulsanti fisici, migliorando la praticità. La console centrale ridisegnata ospita tasti fisici accanto ai portabicchieri e al caricatore wireless. Il cruscotto integra comandi del clima separati e un display più grande, mentre la versione coreana si arricchisce di schermi per le telecamere laterali. L’abitacolo, con materiali di qualità superiore e un volante a tre razze, punta a un comfort di alto livello.

Arriva anche la versione N

La casa coreana ha inoltre anticipato la presentazione della variante sportiva Ioniq 6 N a luglio, caratterizzata da un imponente alettone posteriore. Sebbene i dettagli tecnici siano ancora riservati, è probabile che la berlina erediti le innovazioni della Ioniq 5, comprese le prestazioni migliorate per la versione N.

Con questo aggiornamento, Hyundai mira a consolidare la posizione della sua berlina elettrica nel mercato, unendo design futuristico, tecnologia avanzata e praticità quotidiana. La Hyundai Ioniq 6 rappresenta un passo avanti verso un futuro sempre più elettrificato, mantenendo l’obiettivo di soddisfare una clientela esigente e attenta ai dettagli.