Hyundai ha presentato un nuovo prototipo che promette di rivoluzionare il concetto di auto elettrica sportiva: l’INSTEROID. Svelato durante un evento esclusivo a Seoul, questo innovativo concept car combina estetica aggressiva, tecnologia avanzata e una filosofia di sostenibilità, posizionandosi come un simbolo di connessione tra il mondo del gaming e quello automobilistico.

L’INSTEROID, ispirato al modello INSTER, rappresenta una reinterpretazione audace e muscolosa del SUV elettrico. Il suo nome stesso, fusione di “INSTER" e “STEROID", richiama potenza e dinamismo. Il design esterno cattura immediatamente l’attenzione con linee aggressive, carrozzeria allargata e soluzioni aerodinamiche ottimizzate per le prestazioni, come spoiler e diffusori integrati. Ogni dettaglio non è solo estetico, ma contribuisce concretamente alla resa su strada.

All’interno, l’abitacolo esprime un carattere fortemente sportivo, con sedili a guscio, un layout minimalista e un roll-bar integrato. Tra le tecnologie innovative spiccano il “Drift Mode“, che garantisce una guida dinamica, e il sistema audio immersivo “Beat House“. Particolarmente distintivo è il display interattivo “Message Grid", che permette al conducente di comunicare in modo personalizzato con l’esterno, creando un legame emozionale unico con il veicolo.

La sostenibilità è un pilastro fondamentale del progetto. L’INSTEROID utilizza materiali riciclati, come tessuti 3D knit, e una struttura leggera a reticolo per ridurre il peso complessivo. La livrea in bianco opaco, arricchita da dettagli arancioni, completa un’estetica che non passa inosservata.

Per il lancio, Hyundai ha scelto un approccio interattivo. Dopo l’anteprima al “Night Garage Party" di Seoul, il prototipo sarà esposto al Seoul Mobility Show fino al 13 aprile. Inoltre, un gioco digitale permette ai fan di trasformare virtualmente un INSTER in INSTEROID, rafforzando il coinvolgimento del pubblico giovane, già target di iniziative su piattaforme come Roblox e ZEPETO.

Nei prossimi mesi, l’INSTEROID sarà protagonista di eventi in Europa e Corea, consolidando la posizione di Hyundai come leader nell’innovazione elettrica. Questo concept non è solo un veicolo, ma una dichiarazione d’intenti: unire sostenibilità, design e adrenalina in un’unica esperienza di guida.