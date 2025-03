Hyundai fa incetta di premi agli iF Design Awards 2025

Hyundai celebra un successo straordinario agli iF Design Awards 2025, consolidando la sua reputazione di leader nel design innovativo. Con un totale di diciotto premi, il colosso sudcoreano ha dimostrato una straordinaria versatilità, conquistando riconoscimenti in otto discipline che spaziano dall’automotive alla robotica, dall’architettura alla comunicazione.

Lo stile premia

Tra i protagonisti di questa edizione, spiccano modelli come la futuristica IONIQ 9 e il lussuoso SUV PALISADE, che hanno affascinato la giuria per le loro linee avveniristiche e l’attenzione ai dettagli. Non meno rilevanti sono stati i progetti legati alla robotica, come l’X-ble Shoulder e l’Automatic Charging Robot, che sottolineano l’impegno di Hyundai nell’innovazione tecnologica.

Il contributo di Hyundai si estende anche all’architettura d’interni, con creazioni come lo stand “Inside the City of Ease” presentato al CES 2024 e l’IONIQ Lab di Bangkok, simboli di un approccio che fonde estetica e funzionalità. Sul fronte della comunicazione, il brand ha ricevuto plausi per la campagna “How far we’ve come” dedicata al Mondiale femminile FIFA e per il libro di lancio della nuova SANTA FE.

Hyundai un passo avanti

Un tema centrale dei progetti premiati è l’innovazione sostenibile, rappresentata da soluzioni come il veicolo a idrogeno INITIUM e i sistemi di ricarica avanzati Global EV Home Charger ed E-pit EV Fast Charger. Questo trionfo non solo celebra il talento creativo di Hyundai, ma conferma la sua visione pionieristica verso una mobilità sostenibile e tecnologicamente avanzata.

Gli iF Design Awards, istituiti nel 1954, continuano a rappresentare un punto di riferimento mondiale per il design, attirando oltre 10.800 progetti da 72 nazioni. Il successo di Hyundai in questa prestigiosa competizione evidenzia la sua capacità di ridefinire continuamente gli standard del settore.