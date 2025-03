Honda CRF450RX Rally: anteprima mondiale a Motodays 2025

Finalmente una moto da rally per i sognatori: è con questo slogan che la Honda CRF450RX Rally fa il suo debutto mondiale a Motodays 2025, in programma alla Fiera di Roma dal 7 al 9 marzo. Questo capolavoro tecnologico, nato dalla collaborazione tra HRC, Honda Motor Europe Ltd. Italia e RedMoto, promette di portare l’essenza delle competizioni estreme come la Dakar nelle mani di appassionati e piloti professionisti.

Il cuore della moto è un motore endotermico da 58 CV, accoppiato a un cambio a sei marce, e il telaio è direttamente derivato dalla CRF450R. Tra le innovazioni più rilevanti, spicca il sistema a doppio serbatoio con una capacità complessiva di 36 litri (22 litri anteriori e 14 posteriori), che garantisce un’autonomia straordinaria senza compromettere la maneggevolezza in curva.

Ogni dettaglio della moto è stato pensato per la massima performance: dalla torretta di navigazione in fibra di carbonio regolabile al paracoppa dello stesso materiale, fino allo scarico in titanio firmato Akrapovic. Le sospensioni con un setting dedicato e la posizione di guida ottimizzata completano un pacchetto perfetto per affrontare ogni tipo di terreno.

La collaborazione con RedMoto, partner esclusivo di HRC, si è già dimostrata vincente: nella recente Dakar, il pilota Romain Dumontier ha conquistato il terzo posto nella classe R2 e il dodicesimo assoluto, dimostrando l’efficacia di questa configurazione.

Durante Motodays 2025, i visitatori non solo potranno ammirare questa meraviglia tecnologica, ma anche scoprire il prezzo e le modalità per accaparrarsi uno dei soli 50 esemplari previsti per il 2025. Un’occasione unica per vivere da vicino il futuro delle competizioni di rally moto targato Honda.