Un evento surreale ha scosso la tranquillità di una zona residenziale di Long Island, quando una potente muscle car, una Dodge Charger, è finita direttamente in una piscina privata dopo un impressionante volo attraverso una recinzione. L’incidente, avvenuto il 13 marzo, è stato catturato dalle telecamere di sorveglianza, mostrando il veicolo effettuare un “barrel roll” in aria prima di atterrare parzialmente sommerso nell’acqua.

Ciò che ha lasciato molti senza parole è stato il comportamento del conducente, che, uscito dal lato passeggero, ha recuperato con calma il suo cappotto dai sedili posteriori per poi allontanarsi a piedi come se nulla fosse accaduto. La residente Emely Bisono, rientrando a casa, ha descritto l’odore pungente di marijuana proveniente dall’auto, un dettaglio che potrebbe rivelarsi cruciale per le indagini in corso.

Fortunatamente, nessuno dei membri della famiglia residente, inclusi due bambini e una nonna, ha riportato ferite. Tuttavia, i danni materiali sono stati significativi: recinzione distrutta, giardino devastato e una piscina contaminata da olio e carburante, richiedendo un costoso intervento di bonifica ambientale.

Secondo le autorità, la Dodge Charger risulta regolarmente assicurata e non rubata. Testimoni oculari hanno riferito che il conducente si sarebbe allontanato a bordo di un altro veicolo, seguito da due individui che sembravano essere con lui già prima dell’incidente.

Il video dell’accaduto, pubblicato da CBS 2 New York, è diventato rapidamente virale, sollevando un acceso dibattito sulla sicurezza stradale e la responsabilità dei conducenti. Intanto, le ricerche per identificare il responsabile continuano, mentre la comunità locale si interroga su come prevenire episodi simili in futuro.