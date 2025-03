La collaborazione tra Hertz Italia e Targa Telematics segna un importante passo avanti nel settore della sicurezza dei veicoli grazie all’adozione della soluzione innovativa Smart Vehicle Protector. Questa tecnologia, basata su intelligenza artificiale e machine learning, rappresenta una svolta per la gestione della flotta autonoleggio, consentendo di recuperare fino al 95% dei veicoli sottratti.

Un sistema evoluto

Rispetto al precedente sistema Stolen Vehicle Recovery, Smart Vehicle Protector introduce funzionalità predittive avanzate. Queste permettono di identificare comportamenti anomali e profili di rischio, consentendo interventi preventivi per contrastare furti o utilizzi non autorizzati. La piattaforma analizza in tempo reale una vasta gamma di parametri, offrendo un monitoraggio continuo e proattivo.

La Centrale Operativa di Targa Telematics, attiva 24/7, svolge un ruolo cruciale nel monitoraggio dei dati e nell’intervento immediato in caso di segnalazioni sospette, collaborando con le forze dell’ordine per il recupero dei veicoli. Secondo Massimiliano Balbo di Vinadio, Vice President Sales LA di Targa Telematics, l’accumulo di dati negli anni ha reso i modelli predittivi sempre più accurati, garantendo un livello di sicurezza senza precedenti.

Tanta esperienza

Con oltre vent’anni di esperienza nell’Internet of Things e nelle soluzioni per la mobilità connessa, Targa Telematics si conferma leader globale, operando con una forte presenza in Europa e America Latina. Inoltre, l’adesione al United Nations Global Compact testimonia l’impegno dell’azienda verso pratiche di business sostenibili e responsabili.