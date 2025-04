La Hennessey Venom F5 Evolution rappresenta una pietra miliare nel mondo delle hypercar, spingendo i confini della tecnologia e delle prestazioni automobilistiche. Questo modello esclusivo, già iconico nella sua versione standard, si evolve ulteriormente grazie al pacchetto Evolution, un aggiornamento che eleva il bolide americano a livelli mai visti prima, sia in termini di potenza che di sofisticazione tecnica.

Al cuore di questa rivoluzione si trova il leggendario motore V8 biturbo da 6,6 litri, denominato “Fury”. Con una potenza strabiliante di 2.031 CV, la Venom F5 Evolution supera di ben 189 CV la versione precedente, rendendola la hypercar termica più potente mai realizzata. Questa impressionante evoluzione è il risultato di una collaborazione con il partner Ilmor, che ha permesso di riprogettare componenti chiave come pistoni, bielle e valvole, oltre a ottimizzare turbine e iniettori. L’aggiornamento della centralina elettronica ha ulteriormente massimizzato le prestazioni, consentendo un’accelerazione da 0 a 320 km/h in soli 10,3 secondi.

Venom F5 Evolution, non solo potenza

Ma la potenza, da sola, non basta per dominare le strade. La Hennessey ha infatti rivolto la sua attenzione anche all’aerodinamica e al comfort. Le sospensioni attive, tarate per adattarsi alle diverse modalità di guida, garantiscono una stabilità senza pari, mentre il nuovo design del fondo vettura e le feritoie sui passaruota anteriori migliorano la deportanza, permettendo di sfruttare al meglio la potenza del motore anche alle velocità più elevate. Questa attenzione ai dettagli aerodinamici assicura che la vettura rimanga incollata alla strada, offrendo un’esperienza di guida unica.

Costa ancora di più

Naturalmente, un gioiello tecnologico di questa portata ha un costo. Per accedere al pacchetto Evolution, i proprietari della Venom F5 dovranno investire ulteriori 285.000 dollari, che si sommano ai circa 3 milioni di dollari necessari per il modello base. Un prezzo che sottolinea l’esclusività di questa vettura, riservata a una ristretta élite di appassionati e collezionisti.

Nonostante la sua anima da pista, la Venom F5 Evolution non dimentica il comfort dei suoi occupanti. Il nuovo sistema di scarico Touring riduce il rumore del potente V8, mentre i sedili sono stati dotati di imbottiture extra per migliorare il comfort durante i viaggi più lunghi. Dettagli come un portabicchieri in fibra di carbonio dimostrano come anche la praticità possa trovare spazio in un’auto così estrema.