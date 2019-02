Salone di Ginevra 2019: come arrivare al Palaexpo

Il Salone di Ginevra, probabilmente la manifestazione motoristica più celebre dell’intero panorama globale, si prepara ad inaugurare l’edizione 2019 che si svolgerà nella città svizzera dal 7 al 17 marzo prossimi, con un orario che va dalle ore 10.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 19 il sabato e la domenica. Gli appassionati e amanti del settore automobilistico che hanno intenzione di partire dall’Italia per raggiungere il Palaexpo di Ginevra dove si svolgerà l’attesa manifestazione, avranno numerose e variegate possibilità da vagliare e scegliere.

In aereo

Chi predilige gli spostamenti in aereo e si trova in nord Italia potrà optare per un volo diretto in partenza dagli scali di Milano Linate e da quello di Venezia (Aeroporto Marco Polo, Venezia-Tessera), mentre dal centro si potrà scegliere Roma Fiumicino. L’aeroporto romano e quello milanese potranno inoltre essere utilizzati come scalo per i voli provenienti da altre regioni d’Italia, come Sardegna, Sicilia e Calabria ed altre. L’unico volo diretto per Ginevra dal sud Italia parte invece dall’aeroporto Capodichino, situato a Napoli. Una volta atterrati all’aeroporto di Ginevra, raggiungere il complesso fieristico Palaexpo è davvero facile, considerando che basta effettuare pochi passi a piedi (circa 3 minuti), mentre se si pernotta in hotel in centro città sarà sufficiente servirsi dell’efficiente trasporto pubblico della città.

In treno

Il treno è una alternativa particolarmente valida se si parte dal nord e in particolare dalla città di Milano. Dalla Stazione Centrale del Capoluogo lombardo a quella di Ginevra si impiegano circa 4 ore di viaggio ed una volta giunti a destinazione alla “Gare Genève CFF”, per arrivare al Palexpo si possono scegliere diverse soluzioni di collegamento sfruttando i treni o gli autobus locali. Sono presenti anche treni che arrivano direttamente alla stazione di Ginevra Aeroporto, dove si trova la fiera. I viaggiatori in partenza da Torino non possono usufruire invece di nessun collegamento diretto e avranno necessariamente bisogno di passare da Milano.

In automobile

Un’altra valida alternativa per raggiungere Ginevra è ovviamente il viaggio in automobile. Partendo da Torino si devono percorrere circa 260-270 km, in un tempo stimato di poco superiore alle tre ore, mentre da Milano i chilometri sono 340-350, percorribili in media in circa quattro ore di viaggio. Una volta giunti nei pressi della città elvetica basta seguire le indicazioni che portano verso l’aeroporto, considerando che il Palexpo risulta situato praticamente accanto allo scalo aeroportuale. Intorno alla struttura ci sono numerosi parcheggi dove lasciare in tutta tranquillità la propria automobile, inoltre risultano facilmente raggiungibili tramite un servizio navetta messo a disposizione dall’organizzazione dell’evento.