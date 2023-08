Problemi al motorino di avviamento dell’auto: cause, costi e soluzioni

Il motorino di avviamento è un componente cruciale dell’automobile, responsabile dell’avvio del motore. Qualora si riscontrasse un guasto a tale componente, l’automobile risulterebbe impossibilitata all’avvio e potrebbe essere necessario il ricorso a un meccanico per la riparazione. Esploriamo i possibili inconvenienti che potrebbero affliggere il motorino di avviamento dell’automobile, i potenziali costi per la riparazione e alcune eventuali soluzioni fai da te.

Cos’è il motorino di avviamento

Il motorino d’avviamento è un componente imprescindibile dell’automobile, in quanto veicola la spinta necessaria per accendere il motore. Tuttavia, è possibile incorrere in circostanze in cui tale componente risulti bloccato o guasto, a detrimento del regolare funzionamento del mezzo su ruote.

Possibili problemi

Tra i problemi più comuni ci sono l’usura delle parti interne, che può causare uno scatto o un rumore strano all’accensione, la corrosione dei contatti elettrici, che ostacola il flusso dell’energia elettrica, e problemi di alimentazione. Ma come capire se il problema è proprio il motorino di avviamento? Se si sente un ticchettio continuo, potrebbe essere guasto l’elettromagnete interno, mentre se il motorino emette un rumore battente, il problema potrebbe essere del circuito di alimentazione che non fornisce abbastanza tensione al motorino. In entrambi i casi, il motore fatica ad avviarsi o non parte affatto.

In alcune circostanze, il problema può essere più complesso e riguardare la mappatura della centralina, che non riconosce il comando di avviamento, e in questi casi è necessario rivolgersi a una diagnosi elettronica. Se l’auto è diesel, i problemi di accensione possono dipendere anche da altre cause come candelette di preriscaldamento inefficienti, un guasto al sistema di alimentazione o un filtro del gasolio intasato.

Costi per la riparazione

Il costo per risolvere il guasto al motorino di avviamento dipende dall’entità del problema e dal modello dell’automobile in questione. In linea di massima, si può ipotizzare una spesa che oscilla tra i 100 e i 300 euro per la sostituzione del motorino o delle sue parti. Tuttavia, se il problema risiede in componenti elettronici o in altre parti del motore, la spesa richiesta potrebbe essere ancora più elevata.

Soluzioni fai da te

Si possono adottare alcune soluzioni “fai da te” per tentare di risolvere la situazione, prima di rivolgersi ad un meccanico professionista. Una delle possibili soluzioni sarebbe quella di igienizzare i contatti del motorino di avviamento, utilizzando una spazzola resistente o una carta abrasiva. Inoltre, si potrebbe controllare che i cavi elettrici siano ben connessi e che non vi siano cavi esterni rotti o ossidati. Nel caso in cui si sospetti un malfunzionamento dell’alimentazione, si potrebbe anche procedere alla verifica del fusibile del motorino di avviamento e alla sostituzione dello stesso, se necessario.

Si potrebbe provare a ricaricare la batteria, utilizzando un caricabatterie o dei cavi collegati ad un’altra auto. Se invece il motorino risulta bloccato in seguito all’usura o alla sporcizia, si potrebbe provare a sbloccarlo manualmente, utilizzando una chiave inglese o un martello, prestando attenzione a non danneggiarlo ulteriormente.

Tuttavia, se non si è certi della causa del problema o della propria capacità di intervenire, sarebbe sempre consigliabile affidarsi ad un meccanico professionista, che avrà le competenze e gli strumenti necessari per effettuare una diagnosi accurata e una riparazione sicura.