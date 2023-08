Come riparare l’auto dalla grandine: soluzioni fai da te e prodotti per una riparazione efficace

La grandine può essere un vero e proprio disastro per la carrozzeria dell’auto. Fortunatamente, esistono alcune soluzioni fai da te che possono aiutare a riparare i danni causati dalla grandine. In questo articolo, ti forniremo alcuni consigli su come riparare l’auto dalla grandine, insieme a informazioni sui prodotti che possono aiutare e i costi associati.

Prevenzione

Per proteggere la tua auto dalla grandine, ci sono diverse precauzioni che puoi prendere. Se possibile, cerca di parcheggiare in un luogo al coperto, come un garage o una tettoia. Se non hai un riparo fisso, puoi optare per un telo antigrandine, che è una copertura in tessuto o plastica che si adatta alla forma dell’auto e la protegge dagli urti dei chicchi. Esistono diversi tipi di teli antigrandine, come quelli standard, a ombrello o gonfiabili. I prezzi variano a seconda della qualità e della dimensione del telo, ma si aggirano generalmente tra i 20 e i 200 euro.

Soluzioni fai da te

La prima cosa da fare quando si tratta di riparare i danni causati dalla grandine è valutare l’entità dei danni stessi. Se i danni sono lievi, è possibile tentare di ripararli da soli, utilizzando alcuni strumenti di base.

Un rimedio fai da te è l’utilizzo di acqua calda e un asciugamano. Basta immergere l’asciugamano in acqua calda e posizionarlo sulla zona colpita dalla grandine. Lasciare l’asciugamano sulla zona per circa 5-10 minuti, dopodiché utilizzare un asciugacapelli per asciugare completamente la zona. Questo metodo può aiutare a rimuovere piccole ammaccature causate dalla grandine.

Un altro rimedio fai da te è l’utilizzo di una pistola ad aria calda. Questo strumento può essere utilizzato per scaldare l’area danneggiata dalla grandine, in modo da ripristinare l’aspetto originale della carrozzeria. È importante utilizzare un termometro per assicurarsi che la temperatura non superi i 65°C, altrimenti si rischia di danneggiare la vernice.

Due altre soluzioni economiche per riparare i danni alla carrozzeria dell’auto sono l’utilizzo del ghiaccio secco o di una ventosa. Il ghiaccio secco comporta l’applicazione di blocchi di anidride carbonica congelata sulle ammaccature, che contraggono il metallo e ritornano la superficie alla sua forma originale. Il costo del ghiaccio secco è di circa 5 euro al chilo. Per utilizzare la ventosa, si attacca alla parte danneggiata e si tira verso l’esterno, raddrizzando il metallo. Si può utilizzare la ventosa del navigatore o del cellulare, oppure acquistare una apposita per pochi euro. Questo metodo funziona meglio su superfici pulite e umide.

Il professionista

Se le soluzioni fai da te non sono adatte alle tue esigenze o non ti senti abbastanza esperto, puoi sempre rivolgerti a un professionista del settore. Un carrozziere professionista può utilizzare diverse tecniche, come la levabolli o la verniciatura, per riparare i danni causati dalla grandine. La levabolli è una tecnica che prevede la rimozione delle ammaccature senza la necessità di verniciare nuovamente la carrozzeria, mentre la verniciatura richiede il carteggiamento, lo stuccaggio e la riverniciatura della parte danneggiata. Il costo dipende dalla gravità dei danni e dalla scelta della tecnica di riparazione, ma in media la levabolli può costare circa 50 euro a bollo, mentre la verniciatura può costare circa 200 euro a pannello.

Prodotti per la riparazione della grandine

Se i danni causati dalla grandine sono estesi, potrebbe essere necessario utilizzare prodotti specifici per riparare la carrozzeria. In commercio esistono numerosi prodotti che possono aiutare a ripristinare l’aspetto originale dell’auto. Uno dei prodotti più comuni per la riparazione della grandine è il martello a ventosa. Questo strumento può essere utilizzato per rimuovere le ammaccature causate dalla grandine, applicando una pressione negativa sulla zona danneggiata. Inoltre, ci sono kit di riparazione della grandine che includono tutti gli strumenti necessari per riparare i danni.

In conclusione, riparare i danni causati dalla grandine può essere un processo costoso e complicato. Tuttavia, con le giuste soluzioni fai da te e prodotti specifici, è possibile ripristinare l’aspetto originale dell’auto senza spendere una fortuna.