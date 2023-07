L’aria condizionata dell’auto: come mantenerla al meglio e godersi l’estate in sicurezza

Scopri come mantenere e ricaricare l’aria condizionata della tua auto in modo sicuro ed economico leggendo questa breve guida.

L’aria condizionata in auto è ormai diventata un accessorio indispensabile durante l’estate. Ma per poter usufruire appieno dei suoi benefici, è necessario fare una corretta manutenzione dell’impianto di climatizzazione e una ricarica regolare del refrigerante. In questo articolo, vedremo nel dettaglio come effettuare la manutenzione dell’aria condizionata dell’auto, quando è necessario procedere alla sua ricarica e quanto costano suddette operazioni.

La manutenzione

Per evitare guasti all’impianto di climatizzazione e problemi di salute, è importante effettuare la manutenzione dell’aria condizionata dell’auto regolarmente. Si consiglia di effettuare la manutenzione almeno una volta all’anno, preferibilmente prima dell’inizio della stagione estiva. La manutenzione comprende l’utilizzo di prodotti specifici, come bombolette spray, trattamenti con l’ozono e trattamenti di pulizia con l’evaporatore, in grado di eliminare muffe, batteri e funghi. Inoltre, è necessario sostituire il filtro dell’aria condizionata almeno una volta all’anno o ogni 15.000 km percorsi.

Ogni quanto tempo bisogna provvede alla ricarica dell’aria condizionata dell’auto?

La ricarica dell’aria condizionata dell’auto è un’operazione che va effettuata ogni due anni o ogni 60.000 km percorsi. Essa consiste nell’inserimento del gas refrigerante all’interno del circuito di climatizzazione dell’auto. L’operazione di ricarica dell’aria condizionata va effettuata presso un’officina specializzata, dove vengono utilizzati strumenti specifici per la misurazione della pressione e della quantità di gas refrigerante inserita.

Quanto costa?

Il costo medio della manutenzione dell’impianto di climatizzazione dell’auto è di circa 80-100 euro, con variazioni in base alla zona geografica, alla tipologia di auto e all’officina scelta. Alla manutenzione dell’aria condizionata, si può aggiungere anche la sostituzione del filtro antipolline o del filtro abitacolo, che ha un costo medio di circa 30-40 euro. Per quanto riguarda la ricarica dell’aria condizionata, il costo varia in base alla quantità di gas refrigerante necessaria e alla zona geografica. In media, il costo della ricarica dell’aria condizionata dell’auto è di circa 100-150 euro. Per evitare la formazione di muffe, batteri e funghi che possono causare cattivi odori all’interno dell’abitacolo, è importante effettuare la manutenzione dell’impianto di climatizzazione almeno una volta all’anno, attraverso l’utilizzo di metodi come bombolette spray, trattamenti con l’ozono e trattamenti di pulizia con l’evaporatore.

Tirando le somme

In conclusione, non dimenticate di effettuare la manutenzione dell’impianto di climatizzazione dell’auto per evitare la formazione di cattivi odori all’interno dell’abitacolo e di ricaricare il gas refrigerante ogni due anni o ogni 60.000 km percorsi. Ricordate che il costo medio di queste operazioni varia tra gli 80 e i 100 euro, a cui si possono aggiungere altri 30-40 euro se è necessario cambiare anche il filtro antipolline o il filtro abitacolo.