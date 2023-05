Guida alla pulizia del cruscotto dell’auto: i consigli

Se vuoi mantenere la tua auto pulita e ordinata, ci sono diverse cose che puoi fare, e la pulizia del cruscotto è sicuramente una parte importante del processo. Se vuoi mantenere l’auto in buone condizioni a lungo termine, è importante utilizzare i prodotti giusti per la pulizia. Assicurati di scegliere detergenti che siano sicuri per il tipo di materiale del cruscotto e degli interni dell’auto.

Purtroppo, sembra più facile a dirsi che a farsi. Alcuni prodotti possono danneggiare la pelle o la plastica della tua plancia, quindi fai attenzione a ciò che acquisti. In generale, dedicare del tempo alla pulizia della tua auto ti permetterà di godere di un’esperienza di guida più piacevole e di mantenere il valore dell’auto nel tempo.

Ecco alcuni consigli su come farlo al meglio:

Rimuovi la polvere e lo sporco con un panno morbido: utilizza un panno soffice e pulito per rimuovere la polvere e lo sporco dal cruscotto. Assicurati di utilizzare un panno che non lasci filamenti o pelucchi. Utilizza un detergente delicato: se il cruscotto è particolarmente sporco, puoi utilizzare un detergente delicato per pulirlo. Scegli un detergente specifico per la pulizia degli interni dell’auto e diluiscilo seguendo le istruzioni sulla confezione. Applica il detergente sul panno e strofina delicatamente il cruscotto, evitando di applicare troppa pressione. Rimuovi le macchie: se ci sono macchie sul cruscotto, puoi utilizzare un detergente specifico per rimuoverle. Assicurati di scegliere un prodotto che sia sicuro per il tuo tipo di cruscotto e segui le istruzioni sulla confezione. Applica il detergente sul panno e strofina delicatamente la macchia finché non viene rimossa. Proteggi il cruscotto: per proteggere il cruscotto e mantenerlo pulito più a lungo, puoi utilizzare un prodotto specifico per la pulizia e la protezione dei cruscotti.

Come posso evitare che il cruscotto si rovini?

Per mantenere il cruscotto della tua auto in perfette condizioni, è importante utilizzare prodotti specifici per la pulizia e la protezione. Questi prodotti non solo sgrassano e lucidano il cruscotto, ma creano anche una barriera antistatica e anti-UVA per proteggerlo dai danni del sole.

Tuttavia, è importante fare attenzione ai prodotti che si utilizzano. Evita di utilizzare acqua, sapone o prodotti per la pulizia della casa, poiché questi potrebbero danneggiare il materiale del cruscotto. Invece, scegli prodotti specifici per la pulizia dei cruscotti.

Se il cruscotto è appiccicoso o macchiato, non preoccuparti. Puoi utilizzare la pelle di daino naturale o uno spray sgrassante per eliminare le impurità. In questo modo, avrai un cruscotto pulito e privo di macchie.

Infine, se riscontri problemi di riflessi sul parabrezza, ti consigliamo di utilizzare un prodotto che opacizzi le superfici del cruscotto. In questo modo, eviterai fastidiosi riflessi durante la guida e avrai una visibilità migliore.

Posso pulire le zone ruvide e quelle più morbide della plancia con lo stesso prodotto?

Per pulire le plastiche soft touch del cruscotto:

Rimuovi polvere e sporco con un panno morbido. Usa uno sgrassatore specifico per eliminare impurità e macchie. Puoi utilizzare un prodotto spray o una pelle di daino naturale. Applica un protettivo lucidante per rinnovare il cruscotto e creare una barriera antistatica e anti-UVA. Scegli un prodotto a base di oli, cere e solventi.

Per pulire le plastiche più rigide del cruscotto, utilizza lo stesso metodo, ma seleziona prodotti adatti alla superficie. Evita di usare acqua, sapone o prodotti per la pulizia della casa, in quanto potrebbero danneggiare il materiale del cruscotto.

Come si pulisce il vetro interno della vettura e il touchscreen?

Per pulire il vetro interno della tua auto, ti serviranno un detergente per vetri, un panno in microfibra pulito e non abrasivo e, se necessario, un bastoncino di cotone o un pennello a setole morbide. Spruzza il detergente per vetri su un panno pulito e passalo delicatamente sul vetro interno, coprendo tutta la superficie, compresi gli angoli. Utilizza un secondo panno in microfibra pulito per asciugare il vetro e rimuovere tutti gli aloni.

Per pulire lo schermo touch del sistema di infotainment, spegni prima l’auto e il sistema. Quindi, utilizza un panno in microfibra pulito e leggermente umido per pulire delicatamente lo schermo. Fai attenzione a non utilizzare troppa acqua sul panno per evitare danni al sistema elettronico. In caso di macchie ostinate o impronte persistenti, puoi utilizzare un detergente specifico per schermi o un panno in microfibra leggermente umido con acqua.

A cura di Simone Dellisanti