A differenza dei nostri vicini europei, noi italiani non siamo molto esperti di pneumatici invernali (eccetto per chi vive al Nord e in montagna) ed è normale che il cambio di stagione sollevi interrogativi a chi ha montato le gomme per la stagione fredda, a cominciare da come conservarli durante l’estate. La gomma dei pneumatici può infatti invecchiare male, indurirsi e rompersi se non vengono prese le dovute precauzioni durante la conservazione.

Pertanto è importante conservarli in un luogo ventilato, protetto dall’umidità e dalla luce diretta del sole, lontano da sostanze chimiche o solventi e ad una temperatura ambiente compresa tra 10 e 25°C. In questo articolo vi spieghiamo al dettaglio come conservare le gomme invernali dopo il cambio gomme in estate. Procedura che vale anche per il cambio gomme estive.

Perché è importante conservare le gomme auto in modo ottimale?

Gli automobilisti che scelgono di dotare l’auto di un tipo specifico di pneumatici in inverno sono costretti a cambiare le gomme un paio di volte all’anno. L’operazione prevede di dover stoccare le ruote che vengono sostituite fino al momento di rimontarle. In questo caso è importante conservare gli pneumatici correttamente in modo che quando arriva il momento di montarli di nuovo sull’auto siano in buone condizioni.

La raccomandazione è montare le gomme invernali ad ottobre e smontarle a marzo. Non è infatti raccomandabile usare le gomme invernali in estate. Questi pneumatici sono infatti studiati appositamente per essere utilizzati quando le temperature scendono sotto i 7ºC, quindi è consigliabile sostituirli con quelli estivi quando il tempo inizia ad essere buono, come avviene ora con l’arrivo della primavera.

Può darsi che i tuoi pneumatici siano cambiati da un professionista o che tu lo faccia da solo nel garage di casa. Ma come conservarli dopo? È essenziale sapere come conservare gli pneumatici dopo che sono stati rimossi dal veicolo. Se non li maneggi e non li conservi correttamente, infatti, le loro caratteristiche possono cambiare, il che può accorciarne la vita.

Possono persino deteriorarsi così tanto, quando vengono riposti, che la stagione successiva potrebbe addirittura essere necessario sostituirli. Ad esempio una gomma difettosa e mal conservata può aumentare la distanza di arresto del 20%, il che può fare la differenza al momento di evitare un indcidente. Ma se li gestisci e li conservi correttamente, gli pneumatici invernali ti garantiranno anni di servizio (e ti faranno risparmiare denaro).

Gli errori da non fare

Primo errore da evitare nella conservazione degli pneumatici invernali durante la stagione estiva è quello di scegliere un luogo esposto direttamente alla luce del sole. I raggi UV del sole possono infatti danneggiare la gomma, così come l’esposizione al calore potrebbe usurare le gomme pregiudicandone le caratteristiche e le prestazioni. Se c’è una fonte di calore nella stanza, gli pneumatici devono essere protetti da essa. La maggior parte dei garage, capannoni e soffitte sono soggetti a temperature, precipitazioni e umidità variabili. Evita dunque quelle variazioni.

Allo stresso tempo vanno assolutamente evitati spazi umidi. Dopo aver lavato gli pneumatici prima di riporli assicuratevi di averli asciugati perfettamente per evitare l’accumulo di umidità. Altro elemento da evitare sono gli agenti chimici. Il tuo nemico chimico numero uno è l’ozono. È particolarmente dannoso per i pneumatici. I motori elettrici che utilizzano spazzole a contatto generano ozono, tra questi ci sono: generatori, compressori, riscaldatori, interruttori, pompe e aspirapolvere.

Conservare le gomme invernali in garage

Come suggerito in precedenza, per conservare le gomme invernali in modo corretto basta seguire alcune indicazioni specifiche che riassumiamo nei seguenti punti:

Posto giusto. Un ripostiglio o un seminterrato possono essere buoni posti per riporre le gomme. L’ideale è scegliere un sito che non esponga le gomme alla luce diretta e senza variazioni di temperatura.

Lontano dalla fonte di calore. Gli pneumatici devono essere sempre tenuti lontani da qualsiasi fonte di calore.

Pulizia. Prima di riporli, devono essere puliti con acqua e sapone.

Protezione. Dobbiamo proteggere le gomme con sacchetti o plastica. Più la confezione è ermetica, meglio è.

Stoccaggio. Ci sono ripiani appositamente progettati per conservare le gomme. Potresti essere interessato ad acquistarne uno.

Rivolgiti a uno specialista. Alcune aziende si dedicano anche alla conservazione degli pneumatici. Questa potrebbe essere la soluzione se non hai spazio sufficiente.

Conservare le gomme invernali con o senza cerchi

Gli specialisti consigliano di conservare gli pneumatici con i loro cerchi, poiché in questo modo si evitano possibili deformazioni. Tuttavia rimuovere le ruote con questo componente presuppone una spesa aggiuntiva, poiché dovrebbero essere acquistati quattro pneumatici in più, oltre a quelli di cui dispone il veicolo. Per questo motivo molti automobilisti preferiscono conservare le gomme senza i cerchi, anche se se optano per questa opzione devono tenere conto di come farlo correttamente in modo che non si deteriorino.

Nel caso in cui si scelga la prima opzione, ovvero sostituire contemporaneamente pneumatici e cerchi, il modo migliore per riporre le ruote è appenderle. In precedenza è consigliabile abbassare la pressione di gonfiaggio a 1 bar. Nel caso di stoccaggio di pneumatici senza cerchione, è meglio conservarli in posizione verticale. Per questo è necessario evitare di appenderli con ganci in modo che non si deformino. Allo stesso modo è consigliabile girare le ruote almeno una volta al mese.

Come pulire le gomme

Per pulire le gomme prima di riporle per l’estate, utilizzare detersivo, acqua e una spazzola per pulire gli pneumatici. Ciò contribuirà a rimuovere i detriti stradali e la polvere dei freni. Pulisci anche i cerchioni se con essi riponi le gomme. Assicurati che siano completamente asciutti prima di procedere al passaggio successivo. I pneumatici non richiedono alcun tipo di preparazione o prodotti di lucidatura prima dello stoccaggio. Le mescole dei pneumatici sono formulate per resistere alle fessurazioni dovute all’ozono e ad altri fattori di stress ambientale. Questi prodotti, invece di aiutare, possono interferire con la durata degli pneumatici.

Sacchi, porta gomme, scaffali e supporti

Trova un grande sacco di plastica ermetico in cui posizionare ogni pneumatico. Puoi provare con i sacchi da giardino o con i sacchi di carta per le foglie. Assicurati che la borsa (e la gomma) sia priva di umidità; rimuovi più aria possibile dal sacchetto (usa un aspirapolvere!) e chiudilo con del nastro adesivo. L’ambiente ermetico ridurrà l’evaporazione degli oli dalle mescole di gomma. Sono inoltre disponibili carrelli speciali per lo stoccaggio di pneumatici o coperture.

Infine, esistono in commercio appositi scaffali per pneumatici. Rappresentano la soluzione ideale per mantenere ordinato il box auto e riporre il treno gomme stagionali. Si tratta di una struttura in cui è possibile riporre pneumatici su più livelli e accessori vari su livelli intermedi. Lo scaffale si qualifica come un’ottima soluzione per ottimizzare spazi ed ambienti in modo pratico e flessibile.