Bollo auto 2023 per auto a metano: Guida regione per regione

Quali sono i sistemi di calcolo, le esenzioni e le riduzioni sulle tasse automobilistiche per i veicoli monofuel e bifuel a gas in base alle regioni.

Come funziona il bollo auto 2023 per le auto a metano? Esistono agevolazioni sulle tasse automobilistiche per i veicoli alimentati a gas naturale? E come si calcola il bollo per le vetture a metano?

In questa guida analizziamo qual è il meccanismo di applicazione delle tasse di proprietà sulle auto a metano, chi lo gestisce (Regioni, Agenzia delle Entrate), quali sono le agevolazioni e le esenzioni, cosa dice la legge, quanto si paga.

Le auto a metano pagano il bollo?

In linea di massima, il bollo auto – gestito a livello regionale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, tranne che per Friuli-Venezia Giulia e Sardegna nelle quali se ne occupa l’Agenzia delle Entrate – è dovuto per tutti i veicoli a combustione interna. Nel caso delle auto a metano, così come quelle a GPL e le auto ibride, ci sono delle agevolazioni – a beneficio della mobilità a basse (o del tutto assenti) emissioni allo scarico – che si traducono in una esenzione parziale o totale (analogamente a quanto avviene per le auto elettriche), per un certo periodo di tempo, dal pagamento delle tasse automobilistiche.

Più in dettaglio, la normativa nazionale di riferimento (cioè la legge n. 449 del 27 dicembre 1997, e nello specifico l’art. 17 comma 5) dispone che per i veicoli provvisti di alimentazione esclusiva a metano o GPL – cioè gli autoveicoli monofuel, in cui il serbatoio della benzina è “di servizio” rispetto alle bombole del metano o al serbatoio del GPL – è prevista una riduzione del 75% del bollo auto.

A loro volta, le amministrazioni regionali di Abruzzo, Basilicata, Campania, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia e le Province Autonome di Bolzano e Trento, Valle D’Aosta e Veneto dispongono ulteriori agevolazioni per i veicoli a gas naturale.

Come ottenere le agevolazioni sul bollo auto per le vetture alimentate a metano, a GPL, ibride ed elettriche? Si tratta di un procedimento automatico: al momento dell’acquisto del veicolo, i sistemi informatici comunicano al proprietario, nell’immediato, quale esenzione o facilitazione egli ha diritto.

Normativa e calcolo del bollo per auto a metano Regione per Regione

Di seguito l’elenco delle agevolazioni sul bollo auto 2023 per i veicoli a metano, in base alla regione di residenza del proprietario. Come si noterà, le facilitazioni possono variare in base alle normative locali.

Abruzzo

Fatto salvo quanto indicato dalle disposizioni nazionali, per gli autoveicoli ad alimentazione esclusiva o doppia elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno, omologati fin dall’origine dal costruttore, o a seguito di installazione successiva, il bollo auto viene determinato sulla base della potenza massima in kW (per un valore di 3,12 euro) ed in CV (2,30 euro).

Basilicata

Nella regione, i veicoli delle categorie M1 ed N1 immatricolati dal 1 gennaio 2013 con alimentazione esclusiva a metano o GPL oppure provvisti all’origine di doppia alimentazione benzina-metano o benzina-GPL sono esenti dal pagamento del bollo per il primo anno dopo l’immatricolazione e per i cinque anni successivi. Dopodiché, la tassa automobilistica viene determinata – fatto salvo quanto disposto dalla normativa nazionale – in 2,58 euro per kW oppure 1,90 euro per CV.

Calabria

Per gli autoveicoli immatricolati nella regione si applicano le disposizioni nazionali (riduzione del 75% del bollo auto rispetto ai corrispondenti veicoli a benzina, se l’alimentazione avviene esclusivamente a metano o GPL).

Campania

In materia di agevolazioni sul bollo auto per gli autoveicoli a metano, oltre alle facilitazioni previste dalla normativa nazionale la Regione Campania accorda ulteriori benefici: le autovetture a partire dalla classe di inquinamento Euro 6, con alimentazione ibrida metano-elettrica fino a 2.000 cc immatricolate dal 19 agosto 2020, e acquistate con rottamazione di autovetture fino ad Euro 4 godono di 3 anni di esenzione dal bollo auto, e successivamente la metà di quanto dovuto per un’autovettura a benzina di pari cilindrata.

Emilia Romagna

Sugli autoveicoli alimentati a metano si applicano le agevolazioni disposte a livello nazionale. Dunque: i mezzi ad uso promiscuo alimentati esclusivamente a gas naturale o GPL, se conformi alle direttive CEE sulle emissioni, pagano un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Friuli-Venezia Giulia

Per i veicoli a metano si fa riferimento alla normativa nazionale.

Lazio

Riguardo alla tassa automobilistica per i veicoli a metano, si applicano soltanto le agevolazioni previste dalla legge nazionale.

Liguria

Secondo l’art. 5 della legge regionale n. 15 del 21 dicembre 2022, la regolamentazione del bollo auto per i veicoli a metano viene stabilita come segue.

Esenzione del primo bollo e delle successive due annualità : per i veicoli nuovi (con prima immatricolazione 2023), che appartengono alle categorie M1 ed N1, a doppia alimentazione benzina-metano, gasolio-metano, benzina-GPL o gasolio-GPL. Si considerano veicoli nuovi a doppia alimentazione anche quelli (M1 ed N1), omologati dalla Casa costruttrice con alimentazione a benzina o a gasolio su cui viene installato un sistema a metano o GPL, collaudato successivamente al 1 gennaio 2023, tuttavia prima della relativa immatricolazione;

: per i veicoli nuovi (con prima immatricolazione 2023), che appartengono alle categorie M1 ed N1, a doppia alimentazione benzina-metano, gasolio-metano, benzina-GPL o gasolio-GPL. Si considerano veicoli nuovi a doppia alimentazione anche quelli (M1 ed N1), omologati dalla Casa costruttrice con alimentazione a benzina o a gasolio su cui viene installato un sistema a metano o GPL, collaudato successivamente al 1 gennaio 2023, tuttavia prima della relativa immatricolazione; Esenzione di tre anni dal pagamento delle tasse automobilistiche: per i veicoli M1 ed N1 omologati a benzina o gasolio su cui viene installato, per la prima volta, l’impianto a metano o GPL collaudato nel 2023.

Lombardia

I veicoli monofuel a metano hanno l’esenzione dal pagamento del bollo auto. Per i veicoli bifuel si applicano le seguenti facilitazioni.

Veicoli ibridi metano-elettrico immatricolati nuovi dal 1 gennaio 2019 : riduzione del 50% del bollo auto per cinque anni;

: riduzione del 50% del bollo auto per cinque anni; Veicoli bifuel omologati dalla Casa costruttrice o per successiva trasformazione : l’importo della tassa di proprietà si calcola in 2,58 euro per kW, a prescindere dalla classe di inquinamento e dalla maggiorazione stabilita per le potenze oltre 100 kW;

: l’importo della tassa di proprietà si calcola in 2,58 euro per kW, a prescindere dalla classe di inquinamento e dalla maggiorazione stabilita per le potenze oltre 100 kW; Autovetture bifuel benzina-metano e benzina-GPL Euro 6 fino a 100 kW di potenza acquistati nuovi o usati nel 2023 con rottamazione di un veicolo inquinante: tre anni di esenzione dal pagamento del bollo auto, accordata alle persone fisiche di proprietà di un veicolo M1 ad uso privato. Dopodiché, per i due anni successivi si paga il 50% del bollo auto.

Marche

Non ci sono agevolazioni regionali: per i veicoli a metano immatricolati nella Regione, si applicano le misure disposte a livello nazionale. Sui motori ad alimentazione bifuel benzina-metano e benzina-GPL la tassa automobilistica da pagare prende come riferimento gli importi dovuti per i corrispondenti veicoli a benzina.

Molise

Sulle autovetture ad alimentazione monofuel a metano, la Regione applica (fedelmente alla normativa nazionale) la riduzione del 75% sull’imposta. Per i veicoli a doppia alimentazione (bifuel) benzina-metano e benzina-GPL viene considerata, come tariffazione, la classe di inquinamento Euro 4, ovvero 2,76 euro a kW.

Piemonte

Ci sono diverse agevolazioni, che riassumiamo come segue.

Veicoli monofuel alimentati a metano dall’origine : esenzione permanente dal pagamento delle tasse automobilistiche;

: esenzione permanente dal pagamento delle tasse automobilistiche; Veicoli bifuel benzina-metano nuovi di fabbrica : cinque anni di esenzione a partire dalla data di immatricolazione. Dal sesto anno, il bollo è ridotto a un quinto e si calcola sulla base di 2,58 euro per kW fino a 100 kW di potenza massima, di 2,79 euro a kW per i motori con potenza compresa fra 100kW e 130 kW, e 2,84 euro a kW se la potenza è superiore a 130 kW, a prescindere dalla classe di inquinamento (“Euro”);

: cinque anni di esenzione a partire dalla data di immatricolazione. Dal sesto anno, il bollo è ridotto a un quinto e si calcola sulla base di 2,58 euro per kW fino a 100 kW di potenza massima, di 2,79 euro a kW per i motori con potenza compresa fra 100kW e 130 kW, e 2,84 euro a kW se la potenza è superiore a 130 kW, a prescindere dalla classe di inquinamento (“Euro”); Veicoli trasformati a metano successivamente all’immatricolazione: cinque anni di esenzione, e dal sesto anno bollo auto intero calcolato su 2,58 euro a kW indipendentemente dalla classe “Euro” di appartenenza e della potenza erogata dal motore. I veicoli Euro 0 ed Euro 1 trasformati a metano e quelli oltre 100 kW non hanno alcuna agevolazione.

Provincia autonoma di Bolzano

I veicoli nuovi ad alimentazione monofuel metano e bifuel benzina-metano installate all’origine e immatricolati fino al 31 dicembre 2021 hanno tre anni di esenzione dal bollo auto provinciale (fanno eccezione i veicoli con impianto a gas installato successivamente all’immatricolazione). Le vetture monofuel metano e GPL pagano, per gli anni successivi, un quarto del bollo previsto per veicoli benzina e gasolio.

I veicoli monofuel a metano e bifuel benzina-metano immatricolati dal 1 gennaio 2022, con potenza massima fino a 185 kW e con emissioni di CO2 non superiori a 135 g/km hanno l’esenzione dal pagamento della tassa di proprietà (anche se sono stati immatricolati in precedenza in un’altra regione), a decorrere dalla data di prima immatricolazione, secondo il seguente schema che tiene conto delle emissioni.

Da 1 a 30 g/km di emissioni di CO2 : 60 mesi di esenzione del bollo;

: 60 mesi di esenzione del bollo; Da 31 a 60 g/km CO2 : 36 mesi;

: 36 mesi; Da 61 a 95 g/km CO2 : 24 mesi;

: 24 mesi; Da 96 a 135 g/km CO2: 12 mesi.

Provincia autonoma di Trento

Si applica un sistema di calcolo del bollo auto per i veicoli monofuel a metano e bifuel benzina-metano analogo a quello in vigore nella Provincia autonoma di Bolzano: tiene conto, cioè, della data di prima immatricolazione (fino al 31 dicembre 2021 e dal 1 gennaio 2022), nonché – per i veicoli più recenti (ovvero dal 2022 in poi, anche se la prima immatricolazione è avvenuta in altra regione o all’estero) – da 12 a 60 mesi di esenzione in base alle emissioni (fino a 135 g/km di CO2) ed alla potenza massima che non deve superare 185 kW.

Puglia

La Regione applica, oltre alle disposizioni normative nazionali, l’esenzione temporanea per il primo periodo successivo all’immatricolazione e per le cinque annate successive, dal pagamento del bollo per i veicoli nuovi (immatricolati dal 1 gennaio 2013) di categoria M1 ed N1 monofuel metano o GPL, oppure bifuel benzina-metano o benzina-GPL. Successivamente, i veicoli monofuel a metano o GPL pagano una tassa ridotta del 75%, mentre l’importo del bollo va pagato per intero sui veicoli ad alimentazione doppia.

Sardegna

Sui veicoli a metano, la Regione adotta le agevolazioni stabilite dalla norma nazionale.

Sicilia

Nessuna agevolazione regionale per gli autoveicoli a metano: si applicano le misure stabilite dalla normativa nazionale.

Toscana

La Regione applica, ai veicoli a metano, le agevolazioni sul bollo auto previste a livello nazionale.

Umbria

Per gli autoveicoli a gas naturale si applicano le agevolazioni stabilite dalla normativa nazionale.

Valle D’Aosta

La tassazione (bollo auto) per i veicoli bifuel benzina-metano viene calcolata in ragione di 2,58 euro per kW o 1,90 euro per CV: questo vale tanto per i veicoli benzina-metano omologati dalla Casa costruttrice quanto per quelli successivamente trasformati.

Veneto

Per gli autoveicoli bifuel benzina-metano, la Regione non applica il 75% di riduzione del bollo auto: l’importo della tassa automobilistica viene determinato nella misura di 2,84 euro a kW a prescindere dalla classe di inquinamento (“Euro”) e della potenza massima del motore.