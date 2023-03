Le auto più sicure in caso di incidente: la nostra classifica

Quali sono le auto più sicure in caso di incidente? Come si determina il grado di protezione offerto dalla struttura di un’auto e dai dispositivi di ausilio attivo alla guida e sicurezza attiva? Come scegliere un’autovettura in base alla sicurezza per occupanti e bambini a bordo, nonché per pedoni e ciclisti?

In questa guida analizziamo, sotto forma di classifica, le auto più sicure fra i modelli di produzione più recente. Per avere una panoramica più precisa possibile, osserviamo i risultati dei migliori risultati ottenuti nel 2022 dai crash test di EuroNcap (New Car Assessment Programme), ente europeo di certificazione del grado di sicurezza offerto dalle vetture che vengono vendute in Europa.

Il compito dei tecnici EuroNcap è della massima importanza, perché va a determinare le capacità delle auto di assorbimento degli urti di protezione di conducenti e passeggeri quando si verifica una collisione (leggi qui i nostri consigli su cosa fare in caso di incidente stradale) tant’è vero che anno dopo anno i crash test per l’ottenimento della valutazione più elevata (le “famose” 5 Stelle Ncap) sono via via più severi, anche in relazione all’evolversi dei sistemi di ausilio attivo alla guida (ADAS).

Vetture compatte: l’auto più sicura

Fra le auto di dimensioni compatte e piccole, i crash test EuroNcap 2022 hanno assegnato il riconoscimento di migliore “Small Family Car” alla ORA Funky Cat, un modello che al momento non viene importato in Italia, ma il cui arrivo è in programma nel corso del 2023. Si tratta, nello specifico, di un’auto elettrica di segmento fra B e C (la lunghezza “fuori tutto” misura 4,23 m: per intenderci, simile a Volkswagen ID.3) prodotta da uno dei brand che fanno capo a Great Wall.

Ecco, di seguito, il dettaglio delle valutazioni – espresse, come sempre, in termini percentuali – assegnate alla ORA Funky Cat (modello in vendita in alcuni Paesi europei) dai tecnici EuroNcap.

Protezione passeggeri adulti: 92%;

Protezione bambini a bordo: 83%;

Protezione pedoni e ciclisti: 74%;

Percentuale di sicurezza garantita dalla dotazione di sistemi di ausilio attivo alla guida installati a bordo del veicolo: 93%.

Berline grandi: la più sicura

Nella categoria “Large Family Car” (definizione con cui EuroNcap indica i modelli con carrozzeria berlina e di dimensioni medio-grandi), i crash test 2022 hanno visto primeggiare Hyundai Ioniq 6, modello che sotto un corpo vettura di linea sportiva adotta un sistema di alimentazione 100% elettrico declinato in tre livelli di potenza (151 CV e 229 CV nelle due versioni con un motore elettrico, e 325 CV per la configurazione a due motori elettrici e trazione integrale).

Di seguito il dettaglio delle valutazioni percentuali di sicurezza EuroNcap rilevate per Hyundai Ioniq 6.

Protezione passeggeri adulti: 97%;

Protezione bambini a bordo: 87%;

Protezione pedoni e ciclisti: 66%;

Percentuale di sicurezza garantita dalla dotazione di sistemi di ausilio attivo alla guida installati a bordo del veicolo: 90%.

Vetture premium: quale auto è la più sicura

Nella fascia di mercato “Executive Car”, definizione di EuroNcap che corrisponde al segmento F, la palma di modello più sicuro 2022 da parte dei tecnici del New Car Assessment Programme va a Tesla Model S. In pratica: la berlina di fascia superiore che ha riportato le valutazioni Ncap più elevate è elettrica.

Cifre alla mano, Tesla Model S ha ottenuto, nei crash test EuroNcap 2022, le seguenti valutazioni di sicurezza:

Protezione passeggeri adulti: 94%;

Protezione bambini trasportati: 91%;

Protezione pedoni e ciclisti: 85%;

Percentuale di sicurezza garantita dalla dotazione di sistemi di ausilio attivo alla guida installati a bordo del veicolo: 98% (in questo caso, è chiaro che molto deve avere influito l’adozione dell’Autopilot).

Medium SUV: il migliore per sicurezza

Tesla nuovamente al primo posto, nella graduatoria “Best in Class” stilata da EuroNcap per il consuntivo 2022. In questo caso, si tratta di Tesla Model Y, che ha ottenuto i migliori risultati nella categoria Sport Utility di fascia media (nostra indicazione, in quanto EuroNcap si riferisce alla categoria “Small Off-roader”, che per un SUV lungo circa 4,7 m suona forse non del tutto perfetto) al termine dei crash test del New Car Assessment Programme.

Il dettaglio delle valutazioni percentuali di sicurezza – peraltro simili a quelle ottenute da Model S di cui abbiamo riportato i valori più sopra – è il seguente.

Protezione occupanti adulti: 97%;

Protezione bambini: 87%;

Protezione pedoni e ciclisti: 82%;

Percentuale di sicurezza garantita dalla dotazione di sistemi di ausilio attivo alla guida installati a bordo del veicolo: 98%.

SUV grandi: il modello più sicuro

Nella categoria Sport Utility di maggiori dimensioni, la vettura che nel 2022 ha ottenuto le valutazioni più elevate da parte dei tecnici EuroNcap è stata Wey Coffee 01, modello costruito da Wey, marchio che fa parte del “colosso” cinese Great Wall ed equipaggiato con un sistema di propulsione Plug-in Hybrid, formato da un motore termico ed un’unità elettrica (alimentata da una batteria agli ioni di litio, ricaricabile) da 475 CV di potenza massima complessiva per un’autonomia dichiarata di 150 km di marcia in modalità elettrica.

Di seguito il dettaglio del grado di sicurezza rilevato da EuroNcap al termine del crash test di Wey Coffee 01.