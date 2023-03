Cosa fare in caso di incidente stradale all’estero?

Come comportarsi in caso di sinistro fuori dai confini italiani, in Europa o nei paesi extra-SSE.

A volte, viaggiando, anche se abbiamo mantenuto una condotta corretta alla guida dell’auto, può succedere di avere un incidente stradale all’estero. Il fatto che ciò avvenga “fuori casa” rende questa situazione più complicata da gestire. Cosa possiamo fare in questo caso? In questa guida vi forniamo tutte le informazioni necessarie e utili per affrontare nel migliore dei modi un sinistro fuori dai confini italiani.

Cosa fare immediatamente dopo un incidente stradale all’estero

Prima di entrare nei dettagli tecnici, la prima cosa che dobbiamo fare è mettere in atto lo stesso comportamento da seguire in caso di incidente stradale in Italia:

È necessario proteggere l’area secondo le norme di sicurezza stradale: spegnere il veicolo, togliere le chiavi, accendere le luci di emergenza e delimitare l’area con i triangoli catarifrangenti. Ricordati di portare anche il giubbotto catarifrangente.

Verificare la presenza di feriti e non spostare potenziali vittime a meno che non vi siano ulteriori rischi per la loro salute.

Chiama le autorità nazionali corrispondenti.

È il momento di raccogliere dati e scrivere il rapporto europeo sugli incidenti. Nel caso in cui ciò non sia possibile a causa della lingua, l’autorità competente dovrebbe offrirti assistenza al riguardo.

Recati in ospedale nel caso in cui ci siano feriti e chiedi un referto medico da mostrare successivamente all’assicuratore.

È qui che le cose iniziano a complicarsi quando siamo fuori dall’Italia, poiché per ricevere assistenza sanitaria all’estero dobbiamo tenere conto di alcuni fattori importanti. Prima di tutto ti consigliamo, prima di partire, di controllare la tua polizza assicurativa per verificare qual è la tua copertura sanitaria al di fuori e all’interno dell’UE.

L’assicurazione auto dovrebbe coprire tutti questi casi, ma non fa mai male stipulare un’assicurazione di viaggio extra, che possa coprire anche le spese di trasferimento presso il centro ospedaliero più idoneo o anche il rientro anticipato a casa in caso di ricovero.

Come fare la denuncia in caso di incidente all’estero

In caso d’incidente avvenuto in uno dei Paesi che aderiscono al sistema “Carta Verde” – trovi l’elenco sul sito dell’Ufficio Centrale Italiano – con un veicolo immatricolato in uno degli Stati dell’Unione Europea (più Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera) invia la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di assicurazione estera o, preferibilmente, al suo mandatario o rappresentante in Italia, tramite lettera raccomandata A/R oppure tramite PEC.

Come gestire le assicurazioni e le richieste di risarcimento in caso di incidente stradale all’estero

È bene sapere che, in caso di incidente stradale all’estero, esistono due casistiche e di conseguenza due specifiche procedure: la procedura europea standard e la procedura extra-SSE.

Procedura europea standard

Nel caso di incidente in uno dei paesi SSE, per individuare la Compagnia italiana incaricata di rappresentare l’assicuratore estero e inviargli la denuncia del sinistro, si può consultare il Portale Unico CONSAP, previa registrazione.

Attraverso questo portale è possibile richiedere informazioni riguardanti le coperture r.c. auto del veicolo immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, che ha causato il sinistro avvenuto all’estero o richiedere il nominativo del rappresentante / mandatario in Italia della Compagnia estera.

Procedura extra-SSE

Se l’incidente è stato causato da un veicolo non immatricolato in un Paese SEE (Spazio economico europeo) la richiesta di risarcimento deve essere inviata alla compagnia di assicurazione del veicolo estero responsabile o al Bureau del Paese dell’incidente (se aderente al sistema carta verde), se il veicolo responsabile è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello di accadimento. Le informazioni sono indicate nella Carta verde. È consigliabile stampare la nuova Carta Verde e conservarla nel veicolo.

Come prevenire gli incidenti stradali all’estero: consigli utili per i viaggiatori

Così come quando guidi nel nostro paese, se segui una serie di raccomandazioni di base per evitare gli indicenti stradali, le possibilità di subirne uno all’estero diminuiscono in modo significativo. Si tratta di un argomento di capitale importanza, perché si tratta di adottare tutti gli accorgimenti di buon senso tali da rendere il conducente tranquillo della propria condotta al volante.

Visto che stai circolando in un paese estero, dunque sconosciuto, è bene procurarti un navigatore stradale affidabile che possa condurti dove desideri senza doverti distrarre cercando le indicazioni stradali.

Usa il cellulare in vivavoce: il cellulare è un ottimo alleato in molte occasioni, ma il suo uso improprio in auto è la principale causa di incidenti. Se devi usarlo, deve essere solo per parlare, e solo a mani libere.

Rispettare il codice della strada: sembra scontato, ma il codice della strada esiste per rispettarlo e soprattutto per garantire la sicurezza e, pertanto, evitare incidenti più o meno gravi.

Dai priorità ai pedoni: i pedoni sono i più vulnerabili, quindi devi prestare particolare attenzione non solo agli attraversamenti pedonali ma, in generale, alla loro presenza in strada e soprattutto di notte.

Non distrarti negli ingorghi: soprattutto se ti trovi un rallentamento, in una coda o in un ingorgo, aumentano le possibilità di avere un incidente stradale, per questo, soprattutto in questi casi, alza il livello di attenzione per prevenire qualsiasi situazione pericolosa.

Non guidare se hai bevuto: sicuramente avrai sentito questo messaggio più e più volte, ma non è mai abbastanza ripeterlo, soprattutto per i gravi rischi che comporta la guida in stato di ebrezza.