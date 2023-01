Ford Ranger Raptor 2023: i dettagli del nuovo super pick-up

Con la nuova edizione di Ford Ranger Raptor, la lineup di pick-up di fascia “medium” proposta dall’Ovale Blu e “riveduta e corretta” dalla Divisione Ford Performance porta in dote un ampio capitolato di novità, tanto a livello estetico quanto nei contenuti e nelle motorizzazioni (a fianco del 2.0 EcoBlue turbodiesel arriva l’EcoBoost 3.0 V6 benzina biturbo).

In questo approfondimento analizziamo tutte le caratteristiche della nuova generazione del pick-up high performance di Ford: linee esterne, ingombri, impostazione dell’abitacolo, caratteristiche tecniche e prezzo.

Indice Dimensioni Interni Esterni Motori Prezzo

Dimensioni

Metro alla mano, gli ingombri esterni del nuovo Ford Ranger Raptor sono quelli, consueti, dei pick-up doppia cabina. Quindi piuttosto “importanti”, sebbene questa sia una caratteristica di questa categoria di veicoli, dunque gradita agli appassionati.

Lunghezza: 5,36 m;

Larghezza: 2,21 m (compresi gli specchi retrovisori);

Altezza: 1,93 m;

Passo: 3.220 mm;

Altezza libera da terra: 272 mm;

Lunghezza del cassone posteriore: 1,56 m;

Larghezza del cassone posteriore: 1,22 m;

Altezza del cassone posteriore a filo delle sponde: 530 mm;

Portata massima: 652 kg.

Interni

L’abitacolo di Ford Ranger Raptor esprime caratteristiche marcatamente sportive: sedili anatomici (anche quelli della fila posteriore), dettagli “Code Orange” sui sedili stessi, sulle modanature interne e sulla plancia (anche l’illuminazione “ambient” presenta la medesima tinta arancio), volante di foggia sportiva, riscaldato e rivestito in pelle (con in più la “tacca” arancione a ore 12) e comandi del cambio realizzati in magnesio.

La dotazione digitale e multimediale presenta, nello specifico, il quadro strumenti con display da 12.4” e l’infotainment con schermo centrale da 12” (ripreso dall’F-150) che permette di visualizzare anche le immagini provenienti dalle telecamere perimetrali nella guida in offroad: il sistema utilizzato è il Ford SYNC 4 (che equipaggia tutti i modelli Ford 2023), ovviamente compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. L’impianto audio si avvale di un sofisticato sistema Bang&Olufsen a 10 altoparlanti.

Esterni

“Base di partenza” della nuova declinazione 2023 di Ford Ranger Raptor è il telaio a longheroni della lineup Ranger, qui reso più robusto e rigido in virtù dell’adozione di alcuni rinforzi, una nuova traversa posteriore, nuovi attacchi delle sospensioni (nuovi ammortizzatori Fox Lite Valve regolabili) e nuovi bracci in alluminio.

L’estetica richiama alcuni elementi peculiari dell’F-150 Raptor 2023, come ad esempio la grande calandra verniciata in nero lucido con “lettering” Ford a tutta larghezza al posto del “logo” dell’Ovale Blu, i codolini passaruota più larghi e il disegno dei gruppi ottici.

Per facilitare il trasporto di bagagli, attrezzature e oggetti (ricordiamo che il cassone posteriore misura 1,56 m di lunghezza e 54 cm di altezza delle sponde, per una portata massima di oltre 650 kg), il piano di carico è stato ampliato in larghezza a 1,22 m.

Grazie all’ausilio delle sospensioni Fox a tre vie di regolazione nonché alle numerose modalità di guida disponibili, Ford Ranger Raptor 2023 è in grado di offrire le migliori performance a tutte le esigenze di utilizzo, sia su strada asfaltata che in offroad. A questo proposito, la marcia in fuoristrada viene permessa da misure utili davvero notevoli:

Angolo di attacco: 31°;

Angolo di dosso: 24°;

Angolo di uscita: 27°;

Profondità massima di guado: 850 mm.

Motori

Sotto al cofano, la nuova edizione 2023 di Ford Ranger Raptor viene equipaggiata con due tipologie di alimentazione:

La versione a benzina adotta l’unità motrice EcoBoost 3.0 biturbo V6 (con blocco in ghisa e grafite) messo a punto dagli specialisti di Ford Performance, specificamente per erogare una potenza massima di 292 CV e 491 Nm di coppia massima (questi ultimi disponibili già a 2.300 giri/min);

adotta l’unità motrice (con blocco in ghisa e grafite) messo a punto dagli specialisti di Ford Performance, specificamente per erogare una potenza massima di 292 CV e 491 Nm di coppia massima (questi ultimi disponibili già a 2.300 giri/min); Per la declinazione turbodiesel, c’è il 2.0 EcoBlue da 205 CV e 500 Nm di coppia massima (motorizzazione e livello di potenza già presenti nelle versioni alto di gamma del pick-up dell’Ovale Blu).

La trasmissione (trazione integrale permanente con differenziale anteriore e posteriore bloccabili) si affida al cambio automatico a 10 rapporti, ereditato dalla serie precedente, provvisto di 7 modalità di guida: 3 per la guida su strade asfaltate, e le restanti 4 dedicate alla marcia in fuoristrada. L’ampio ventaglio di programmi di guida – selezionabili attraverso un controller a rotella collocato fra i sedili anteriori – si abbina a quattro differenti modalità di gestione del “sound” di scarico, ed a tre possibilità di regolazione delle sospensioni.

Prezzo

La nuova Ford Ranger Raptor 2023 è già in vendita. Di seguito il dettaglio dei prezzi “chiavi in mano”.