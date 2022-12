Quando comprare o vendere le auto usate: i periodi migliori

Cerchiamo di capire qual è il periodo migliore per comprare o vendere le auto usate in modo da spuntare il miglior prezzo possibile.

Il 2022 è stato un anno davvero difficile per il settore automotive, infatti da un lato i prezzi delle auto nuove sono aumentati, così come i tempi di consegna, a causa dei ritardi provocati dalla cosiddetta crisi dei chip e dalla guerra in Ucraina. Dall’altro lato, il prezzo delle vetture usate è aumentato in media del 15%. Chi non può aspettare per cambiare auto, ovviamente si vede costretto a puntare sul mercato dell’usato, ma a questo punto risulta fondamentale chiedersi quale è il periodo migliore per comprare auto usate oppure qual è il periodo migliore per vendere auto usate.

I fattori da considerare prima di comprare un’auto usata

Ma quali sono i fattori da considerare prima di comprare un’auto usata? Prima di procedere all’acquisto di un usato è infatti necessario tenere conto di numerose variabili e tenere bene a mente che ovviamente la fretta può giocare brutti scherzi. Meglio monitorare con attenzione i siti specializzati nella vendita di veicoli e girare per i concessionari locali cercando di identificare l’auto giusta per le nostre esigenze.

Una volta identificata una vettura interessante è necessario vederla di persona, evitando di versare acconti a scatola chiusa. Ovviamente meglio scegliere un’auto con un chilometraggio basso che si dovrebbe verificare tramite una delle tante app disponibili online che permettono di controllare lo storico dei chilometri e gli eventuali incidenti che ha subito. Consigliamo di effettuare una visura della targa per vedere se ci sono carichi pendenti sull’auto e inoltre di far controllare la vettura ad un meccanico professionista che potrà verificare lo stato di quest’ultima.

Qual è il momento migliore per acquistare un’auto usata?

Il periodo migliore per acquistare un’auto usata è probabilmente l’inverno. Durante la stagione fredda la richiesta di auto cala e di conseguenza anche i prezzi di vendita risultano più convenienti. Inoltre, gli agenti atmosferici, come la neve e il freddo, mettono in evidenza tutti gli eventuali difetti e problemi di un’auto. Ad esempio, il freddo sottolinea eventuali problemi al sistema di avviamento, alla batteria o all’impianto frenante.

Gli elementi da considerare prima di vendere un’auto

Prima di vendere un’auto la cosa più importante è stabilire il giusto prezzo di vendita, perché se si sceglie un prezzo troppo elevato ovviamente si riscontreranno non poche difficoltà nel cedere l’auto. Per effettuare una buona valutazione bisogna tenere in conto l’anno di immatricolazione, i km percorsi, le condizioni estetiche e meccanica dell’auto e gli optional di cui dispone.

Con questi dati è possibile calcolare una corretta valutazione sfruttando anche i numerosi siti specializzati presenti sul web. Molto importante è anche il controllo della documentazione, sia quella relativa alla vettura (libretto di circolazione, certificato di proprietà, revisione periodica, etc) che quella relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria. A questo punto vi consigliamo di leggere la nostra guida per i controlli da fare prima di acquistare un’auto usata.

Qual è il momento migliore per vendere un’auto usata?

Se si decide di vendere un’auto usata bisogna tenere conto che alcuni mesi sono più favorevoli di altri. Questo perché esiste una questione di domanda-offerta, ma anche di un andamento “fisiologico” del mercato che viene influenzato dall’alternarsi delle stagioni. In generale, i mesi più favorevoli per vendere un’auto usata ad un buon prezzo sono solitamente settembre e ottobre.

Questo perché questo è il periodo di rientro dalle vacanze e anticipa di qualche mese la fine dell’anno, periodo in cui l’anno avrà “un anno in più”. Se parliamo di un’auto sportiva, in particolare di una cabriolet, il periodo migliore sarà ovviamente la bella stagione, quindi a partire dalla primavera. Se invece consideriamo l’età della macchina, il periodo migliore per vendere un’auto è dopo i quattro anni dalla prima immatricolazione, perché la svalutazione dell’auto si sarà stabilizzata, ma nello stesso tempo la vettura risulterà ancora molto appetibile sul mercato dell’usato.

Per quanto riguarda il chilometraggio, meglio non superare la soglia psicologica dei 100mila chilometri, perché in Italia la richiesta di auto con chilometraggio superiore è più bassa, anche se in realtà un’auto può funzionare bene ancora per molto, soprattutto con la giusta manutenzione.