In questa breve guida cercheremo di capire qual è il periodo migliore per acquistare una moto e a cosa stare attenti prima dell’acquisto.

Gli amanti delle moto e più in generale delle due ruote utilizzano il loro veicolo tutto l’anno, anche se ovviamente con la buona stagione il loro utilizzo è sicuramente più semplice e piacevole. Se invece si pensa di cambiare la moto, acquistando un veicolo a due ruote nuovo o usato, bisogna tenere conto che esiste un momento migliore per comprare una moto. In questa breve, ma pratica guida parleremo del cambio moto e cercheremo di capire quando conviene comprare una moto nuova e quando comprare una moto usata.

Qual è il momento dell’anno più conveniente per acquistare una moto?

Dopo essersi chiesti quale miglior periodo per acquistare una moto, è bene fare alcune premesse. Per acquistare una moto ad un prezzo vantaggioso consigliamo di sfruttare il periodo invernale, ovvero durante i mesi in cui l’utilizzo delle due ruote è nettamente inferiore rispetto a quello estivo. Nei mesi più freddi, infatti, molti privati decidono di liberarsi della propria moto per liberare il proprio garage oppure per risparmiare sulle spese ad esso correlate. Anche nel caso si decida di comprare una moto nuova dal concessionario, quest’ultimo sarà più propenso a praticare uno sconto nel periodo invernale in cui le vendite sono senza dubbio più esigue.

Conviene di più acquistare una moto nuova o una moto usata?

Una volta identificato il periodo giusto durante il quale comprare una moto è normale chiedersi se conviene di più acquistare una moto nuova o una moto usata. In entrambi i casi, ovviamente, esistono dei pro e dei contro da prendere in considerazione. Se si ha a disposizione un budget limitato molto probabilmente l’acquisto di una moto usata è l’unica alternativa.

I prezzi dei privati solitamente sono più bassi, ma soprattutto è possibile spuntare migliori margini di trattativa. In questo caso bisogna armarsi di pazienza e cercare con calma fino a quando non si incontra il giusto affare. Prima di fare un acquisto sarebbe bene far controllare la moto ad un meccanico e assicurarsi che tutto sia in ordine, compresa la documentazione. Al contrario, con l’acquisto di un veicolo di nuova immatricolazione si usufruisce della garanzia della Casa, ma al momento della stipula del contratto bisogna fare chiarezza sui tempi di consegna che ultimamente risulta piuttosto dilatati. Se si sceglie il nuovo è meglio conotrollare se sono disponibili eventuali incentivi per acquistare le moto, oltre che a consultare il listino moto.

I nostri consigli

Se si decide di acquistare una moto facendo un ottimo affare consigliamo di sfruttare le possibilità che ci regala il web. Su internet esistono infatti numerosi siti specializzati nella compravendita di veicoli che ci possono mettere in contatto con venditori privati e professionisti anche molto distanti da noi. Prima di effettuare un acquisto o di inviare una caparra, consigliamo di visionare il veicolo di persona e di effettuare tutti i controlli del caso, magari effettuando una visura della targa presso un’agenzia di pratiche auto.

Se possibile, sarebbe opportuno far visionare il mezzo ad un meccanico di fiducia che possa appurare le buone condizioni del veicolo. Se si acquista una moto tramite una finanziaria, prima di firmare qualsiasi documento è meglio leggere bene le varie clausole del contratto, cercando di capire se ci sono eventuali costi “nascosti” o non ben specificati.