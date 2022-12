Sistema anticollisione auto (pre-crash): cos’è e come funziona

I sistemi di assistenza alla guida (ADAS) permettono di evitare gli incidenti stradali o di ridurre sensibilmente le conseguenze di un eventuale impatto. Tra gli ADAS più utili ed efficaci troviamo il Sistema anticollisione auto (pre-crash). Grazie a questo dispositivo, l’automobile “prepara” il guidatore e gli eventuali passeggeri presenti ad un possibile incidente.

Il sistema elettronico “capisce” infatti se un sinistro è imminente e attiva in maniera automatica una serie di misure che proteggono il più possibile gli occupanti della vettura. In poche parole, l’obiettivo dei sistemi pre-crash limitano le possibili conseguenze di un eventuale sinistro grazie all’uso di tecnologie di sicurezza passiva. I dispositivi in uso hanno infatti il compito di assorbire l’energia cinetica dei corpi presenti in auto, in modo che non urtino (o li urtino a velocità ridotta) contro le strutture interne della vettura.

Cos’è il sistema di anticollisione auto

I sistemi anticollisione auto (pre-crash) sono dei dispositivi che combinano l’utilizzo di sensori di distanza, cinture di sicurezza, pretensionatori e airbag, a cui si aggiunge il funzionamento dei sistemi ESP e frenata assistita. Nel caso in cui i sensori avvertono che ci si trova in una situazione di urto imminente attivano il pretensionatore che rende la cintura più tesa rispetto al normale in modo da trattenere meglio il corpo al sedile.

Allo stesso tempo la possibile esplosione dell’airbag permette di attutire l’impatto contro la plancia della vettura dell’auto. Alcuni di questi sistemi chiudono automaticamente finestrini ed eventuale tettuccio apribile se il veicolo slitta lateralmente in maniera eccessiva. Se la vettura monta poggiatesta attivi, questi si inclinano in avanti per evitare eventuali colpi di frusta.

Come funziona il sistema di anticollisione (N.B. parliamo di sensori e parametri misurati)

I sensori ottici installati nell’auto rilevano la presenza di ostacoli sulla traiettoria della vettura. In questo caso, oppure se si frena di colpo, vengono attivati i sistemi anticollisione. La presenza di questi dispositivi può salvare la vita, infatti basti pensare che in caso di urto frontale anche solo a 50 km/h, senza cintura di sicurezza, un corpo impatterebbe contro il volante o la plancia con una decelerazione che può arrivare a 100 g. tutto ciò si traduce con il fatto che il peso del guidatore o del passeggero si moltiplica per 100 volte. Per comprendere al meglio come funzionano i sistemi pre-crash guardate il video del sistema anticollisione BMW.

Anti collisione frontale (FCWS)

La funzione Anti collisione frontale (FCWS) invia un avviso al guidatore nel caso in cui i sensori rilevano il mancato rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo che precede. Il sistema rileva la velocità del veicolo sfruttando il GPS e subito dopo calcola la distanza di sicurezza necessaria. L’FCWS si attiva automaticamente quando il veicolo procede ad una velocità di almeno 48 km/h. Se la distanza dal veicolo che precede scende sotto il livello di sicurezza il sistema avverte il guidatore tramite un avviso luminoso e sonoro, a cui si aggiunge un messaggio di attenzione sul display della strumentazione.

Anti collisione posteriore

I sistemi di anti collisione posteriore utilizzano vari dispositivi per minimizzare o evitare gli impatti posteriori. I dispositivi “Rear Cross Traffic Alert” identificano tramite l’uso di un radar l’avvicinarsi di un veicolo. Subito dopo, avvertono il guidatore di veicoli che potrebbero incrociare il loro percorso mentre eseguono una manovra di retromarcia. Dopo aver rilevato gli oggetti dietro a un veicolo in retromarcia, il sistema di frenata di emergenza automatica si attiva arrestando la vettura. Questo avviene se il conducente non interviene dopo le segnalazioni visive e acustiche emesse dal veicolo.