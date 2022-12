I sistemi ADAS aiutano a risparmiare sull’assicurazione auto?

Secondo gli ultimi studi, circa il 90% degli incidenti stradali è causato da distrazioni ed errori umani. I sistemi di sicurezza ADAS, ovvero tutti quei dispositivi di assistenza alla guida istallati sulle auto più moderne permettono di aumentare in maniera esponenziale la sicurezza degli automobilisti e degli altri utenti della strada. L’importanza di questi sistemi di sicurezza è stata sottolineata anche dal Parlamento Europeo che di conseguenza ha approvato una proposta per rendere alcuni sistemi ADAS obbligatori su tutte le nuove auto in modo da migliorare la sicurezza stradale. Anche le compagnie assicurative hanno sviluppato nuove polizze RCA scontate per le auto equipaggiate con sistemi di sicurezza che aiutano a risparmiare sull’assicurazione auto.

Sistemi di sicurezza e RC auto: qual è il risparmio effettivo sull’assicurazione?

Il Gruppo ITAS Assicurazioni ad esempio ha lanciato sul mercato la polizza ITASafety Car che consente di risparmiare fino al 25% rispetto alle assicurazioni auto standard in base al numero di dispositivi ADAS installati sulla propria vettura, come la frenata d’emergenza, il mantenimento della corsia, il cruise control, il controllo dell’angolo cieco e molto altro.

Un altro dispositivo che aiuta a ridurre il costo della polizza assicurativa per auto è la cosiddetta scatola nera. Il risparmio effettivo sulla polizza auto con l’installazione della scatola nera dipende sia dal profilo dell’automobilista che dalla città in cui risulta residente. In generale, la stima del risparmio sulla polizza si aggira tra il 10 e il 20 % del costo medio. Gli utenti a conviene di più l’istallazione della scatola nera sono quelle persone che risiedono nei comuni con il più alto tasso di furti e incidenti. Di conseguenza parliamo delle grandi città e nei centri urbani dove avvengono il maggior numero di truffe assicurative.

Sottolineiamo che nel prossimo futuro le scatole nere saranno installate su tutte le auto di nuova costruzione, mentre ancora non è chiaro se sarà necessario installare obbligatoriamente anche sulle auto già in circolazione.

Cosa installare per risparmiare sulla polizza auto?

Per risparmiare sulla polizza auto è possibile richiedere all’assicurazione l’istallazione di una scatola nera, il cui costo è a carico di quest’ultima. La scatola nera è un dispositivo che in automatico registra e trasmette la propria posizione e altre informazioni, come la velocità, le accelerazioni, frenate, etc. Una centrale operativa raccoglie le informazioni e le registra. Le informazioni raccolto verranno utilizzate dalle compagnie per stabilire la dinamica dell’accaduto in caso di necessità come furto o incidente,

Le auto più innovative che pagano meno grazie ai sistemi ADAS

Come accennato in precedenza, le compagnie assicurative stanno iniziando a proporre sconti anche per le auto equipaggiate con sistemi ADAS. I sistemi di assistenza alla guida principali sono: la frenata d’emergenza, il sistema di mantenimento della corsia, il cruise control adattivo, il cofano con deformazioni controllata e molto alto.

Tra le auto che permettono di risparmiare di più troviamo Volvo S90 e V90, Mercedes Classe X, Bmw Serie 5, Audi, ma anche Volkswagen Alfa Romeo Stelvio, DS 7, Mazda Seat, Land Rover Discovery, Subaru XV e Impreza.