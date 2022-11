Scopri perché è importante utilizzare il liquido lavavetri antigelo durante l’inverno. La guida completa, come usarlo e come farlo in casa.

L’inverno è arrivato ed è tempo di prepararsi in modo che non ti dia brutte sorprese. Ci sono molti accessori che ti aiutano a proteggere la tua auto dal freddo, ma dovresti prestare particolare attenzione al parabrezza, che tende a gelare. Soprattutto se la lasci parcheggiata per strada! Per questo vi forniamo una guida completa sul liquido lavavetri antigelo: a cosa serve e come farlo in casa.

A cosa serve il liquido antigelo per il lavavetri dell’auto?

Conosci già l’importanza di ricaricare il liquido detergente, ma sapevi che non dovresti farlo solo con acqua? Se non hai nient’altro a portata di mano e il serbatoio è vuoto, ovviamente è meglio riempirlo con acqua corrente. Ma non è il massimo dell’ideale. Usare solo acqua per riempire la vasca di pulizia è un errore perché, a lungo andare, crea problemi. Uno dei più comuni è il congelamento: il punto di congelamento è di zero gradi Celsius, una temperatura normalissima nel vano motore di un’auto che trascorre una notte autunnale o invernale all’aperto. Se l’acqua si solidifica, oltre a non uscire quando si aziona la leva, aumenterà di volume e potrebbe danneggiare il serbatoio, le tubazioni o qualsiasi altra parte del sistema tergicristallo. Ecco perché molte persone, oltre all’antigelo nel radiatore, riempiono questo dispositivo con acqua e poi aggiungono alcune gocce di antigelo.

Caratteristiche di un buon liquido anticongelante per tergicristalli auto

È un prodotto dal colore molto intenso che va scelto in base al tipo di clima, non è la stessa cosa usarlo a 4° che a -6°, quindi è un dettaglio da tenere in considerazione, più freddo è il clima, maggiore deve essere la graduazione, in quanto esistono versioni per -3°, -4° e -10°. I tergicristalli antigelo o per il freddo hanno spesso una miscela di metanolo con glicole etilenico, che si traduce in un antigelo molto forte che svolge perfettamente il lavoro.

Come utilizzarlo in modo corretto

La procedura per il rabbocco del liquido tergicristallo è estremamente semplice:

Alzate il tappo (di solito rimane lì, servendosi di una cerniera o altro per non perderlo, trattandosi di un’operazione molto domestica e ricorrente). Versate direttamente il liquido, facendo attenzione che non si sporchi intorno e che non arrivi al bordo. Qui non è importante come nel liquido di raffreddamento lasciare un margine per quando il fluido si espande con il calore, ma non è superfluo, visto che anche il vano motore sale di temperatura. Chiudere bene e verificare che il tappo non sia allentato o aperto.

Dove comprarlo?

L’opzione migliore è acquistare dell’acqua demineralizzata che si trova generalmente nei supermercati. Questa è anche molto economica e il suo prezzo al litro si aggira intorno ai 20 centesimi. Nella vaschetta tergicristalli va aggiunto un detergente per la pulizia dei vetri. L’errore più comune è quello di utilizzare, al posto del liquido tergicristallo, un detersivo per piatti o per la pulizia dei vetri di casa. A lungo andare questi prodotti danneggiano il parabrezza e formano molta schiuma rendendo difficile il processo di pulizia. Nei negozi specializzati si trovano buoni detergenti lavavetri auto a prezzi convenienti che non fanno molta schiuma e non sono aggressivi.

Liquido lavavetri auto antigelo fai da te: come farlo in casa

Durante l’inverno, o se abiti in una zona particolarmente fredda e, soprattutto, se la tua macchina rimane per strada anche di notte, è bene mescolare 1/2 aceto con 1/2 acqua. Otterremo più o meno la stessa cosa, ma il rischio che il nostro liquido lavavetri fatto in casa finisca per congelarsi sarà minore. E possiamo anche combinare 1/4 di ammoniaca con 1/4 di acqua.