Assicurazione moto d’epoca: quanto costa?

Cos’è l’assicurazione moto d’epoca e quanto costa? Con questo articolo cercheremo di fare chiarezza su tutto ciò che riguarda i veicoli storici e la loro copertura RC. Soprattutto alla luce del crescente interesse nei confronti di questa tipologia di veicoli.

Assicurazione moto d’epoca

Partiamo dal presupposto che, come per i veicoli tradizionali, anche le moto d’epoca necessitano di una copertura RC per poter circolare su strade aperte al pubblico.

Quindi, tutti coloro che posseggono una moto d’epoca a hanno intenzione di utilizzarla, per portarla ai raduni e per partecipare a manifestazioni, devono necessariamente assicurare la propria moto.

Quando un veicolo può considerarsi d’epoca?

A questo punto viene da chiedersi anche un’altra cosa. Quando un veicolo può considerarsi d’epoca?

Un mezzo può essere definito d’epoca, e può godere di una assicurazione ad hoc, quando compie i 20 anni di età e viene iscritto ai Registri Storici (il costo della copertura diventa sempre più conveniente all’avanzare dell’età del mezzo).

Quanto costa?

Detto questo, l’assicurazione va a tutelare il proprietario del veicolo e il conducente, in caso di danni causati a cose o altre persone.

Può eventualmente coprire furto e incendio e può prevedere l’assistenza stradale (in caso di incidenti o guasti al mezzo). Rispetto alla RC di un veicolo tradizionale, ha un costo decisamente inferiore.

I prezzi infatti si aggirano intorno ai 100/200 euro l’anno, ma molto dipende dalle garanzie scelte (furto e incendio, assistenza stradale), dall’età della moto, come anticipato, e dalla zona di residenza del proprietario del veicolo.