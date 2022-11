Moquette macchina e interni bagnati: come asciugare e pulire

Moquette macchina e interni bagnati sono decisamente una brutta gatta da pelare ma in questa guida vi proponiamo le soluzioni per risolvere il problema.

Probabilmente a tutti è capitato almeno una volta della vita di lasciare il finestrino della propria auto aperto, purtroppo questo inconveniente può trasformarsi in un serio problema nel caso di pioggia e acquazzoni. Moquette macchina e interni bagnati sono decisamente una brutta gatta da pelare. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di realizzare una guida che riporta tutti i consigli su come porre un rimedio e asciugare l’abitacolo del proprio veicolo.

Moquette bagnata e acqua sotto i tappetini auto: possibili cause

La moquette dell’auto bagnata o la presenza di acqua sotto i tappetini dell’auto possono essere provocati ovviamente da numerose cause. Come accennato in precedenza, gli interni dell’auto bagnati possono dipendere da uno o più finestrini lasciati aperti durante una giornata di pioggia. Un’altra causa dell’acqua in auto può dipendere da una bottiglia d’acqua chiusa male o da qualche altro liquido fuoriuscito accidentalmente dal proprio contenitore. L’evento peggiore che può capitare per un’auto è trovarsi nel bel mezzo di un alluvione, in quel caso l’acqua potrebbe arrivare fino alla tappezzeria, oltre che negli organi meccanici.

Come asciugare moquette, tappetini e interni dell’abitacolo?

Per asciugare la moquette bagnata e in generale l’abitacolo di un veicolo, occorre prima verificare con perizia l’entità del danno, in modo da adottare la giusta strategia e utilizzare gli strumenti più adatti per risolvere questo annoso problema. Un check approfondito degli interni dell’auto aiuterà a comprendere fin dove è arrivata l’acqua. Una cosa molto importante è infatti controllare se l’acqua è penetrata sotto i tappetini, bagnando addirittura i pannelli fonoassorbenti. In quest’ultimo caso bisognerà asciugare anche quelli o addirittura sostituirli.

Ora passiamo alla pulizia: come fare?

Per asciugare la moquette macchina e interni bagnati, dopo aver tolto i tappettini e controllato i materiali fonoassorbenti, se necessario, procediamo allo smontaggio dei sedili. In questo modo potremmo raggiungere tutti i punti più nascosti. Se siamo il estate, il caldo ci darà una grossa mano, mentre se è un periodo freddo consigliamo di utilizzare dei dispositivi che aiutino ad asciugare gli interni. Si potrebbero utilizzare una piccola stufa elettrica o un deumidificatore da posizionare all’interno dell’abitacolo con i finestrini aperti. Se l’abitacolo emana cattivi odori non bisogna utilizzare un deodorante o similari. L’unica cosa da fare è pulire e sanificare gli interni con prodotti specifici.

Se invece l’auto è stata letteralmente travolta dall’acqua a causa di un alluvione, per prima cosa consigliamo di staccare subito la batteria. In questo caso sarà opportuno recarsi da uno specialista per verificare le condizioni delle parti elettriche e meccaniche. Stesso discorso per quanto riguarda gli interni che andranno controllati con attenzione. Non bisognerà tralasciare nemmeno le guarnizioni delle portiere, la plancia e i pannelli porta.