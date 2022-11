Il seggiolino per l’auto con airbag può essere di fondamentale importanza per la protezione dei bimbi in auto.

Gli standard che garantiscono la sicurezza dei piccoli passeggeri in auto sono aumentati in maniera esponenziale nel corso degli anni. Questo grazie anche ad una normativa di legge più articolata e attenta a questa delicata tematica che interessa la sicurezza stradale dei bambini di ogni fascia d’età. In questa breve, ma pratica guida cercheremo di spiegare come funziona il seggiolino per l’auto con airbag e tutto ciò che riguarda questo argomento.

Seggiolino auto per bambini con airbag: perché sceglierlo?

La presenza degli airbag nelle auto hanno migliorato di molto la sicurezza stradale, infatti nel corso degli anni sono diventati sempre più numerosi all’interno dell’abitacolo. Seguendo questo esempio, anche alcuni seggiolini per auto integrano speciali airbag grazie alla sofisticata Air Safety®. Nello specifico, questo tipo di seggiolini sfruttano due airbag realizzati in maniera specifica che si trovano nelle imbottiture posizionate all’altezza delle spalle, in caso di incidente frontale questi airbag si attivano per proteggere la testa del bambino, evitando lesioni gravi.

Come funziona il seggiolino con airbag integrato?

La Air Safety Technology® garantisce seggiolini auto sicuri. Questo perché è progettata in maniera specifica per proteggere i bambini in caso di impatto frontale quando si viaggia in auto. In caso di incidente, i due airbag in miniatura posizionati nel coprispalle si azionano immediatamente (il tempo di azionamento è di un secondo) e in maniera automatica, proteggendo la testa del bimbo. L’azionamento degli airbag con Air Safety Technology® sfrutta una cartuccia con CO2 che si trova riposta nel retro del seggiolino. Ricordiamo che questi speciali airbag sono progettati proprio per proteggere la testa dei bambini, mentre quelli delle automobili soltanto per la testa degli adulti.

Rispetta le regole di omologazione?

Il seggiolino per l’auto deve rispettare la normativa di omologazione ECE R44. Quest’ultima vanta le più recenti migliorie in termini di aumento dei parametri di sicurezza richiesti. Si tratta della quarta edizione di questo tipo di normativa. Ricordiamo che la prima e la seconda edizione sono obsolete mentre la terza è invece ancora conforme (si può utilizzare ma non si può vendere). Prima di acquistare un seggiolino di questo tipo bisogna assicurarsi che siano presenti i certificati di omologazione.