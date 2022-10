In questa guida cercheremo di capire come riconoscere le catene da neve omologate e fare il punto su quale equipaggiamento scegliere.

Il 15 novembre scatta l’obbligo per gli automobilisti di equipaggiarsi su alcune strade e autostrade italiane dell’equipaggiamento da neve. E’ possibile scegliere di montare gomme invernali, pneumatici 4 stagioni, oppure portare a bordo catene da neve. In quest’ultimo caso bisogna riconoscere le varie tipologie di catene da neve, come ad esempio le catene da neve a ragno, ma soprattutto cercare di riconoscere le catene da neve omologate in Italia. In questa guida cercheremo di fare il punto su questo argomento piuttosto complicato puntando così a facilitare la vita degli automobilisti.

Tutte le tipologie di catene da neve

Esistono numerose tipologie di catene da neve offerte sul mercato che differiscono per prezzo, per dimensioni, spessore e sistema di pensionamento. Le più comuni solo le catene a “Y”, in vendita a partire da 30 euro. A queste si aggiungono quelle a rombo, ideali se si viaggia spesso su strade molto innevate (costo da 70 a 100 euro), mentre al vertice troviamo le catene a ragno.

Queste ultime vantano un fissaggio diretto sul cerchio e possono raggiungere prezzi vicino alla soglia dei 500 euro. Esistono poi catene di varia misura e anche catene universali. Per quanto riguarda le catene omologate per auto non catenabili, la soluzione ideale è acquistare le calze da neve realizzate in poliestere che si istallano in maniera piuttosto semplice.

Normativa sulle catene da neve

A partire dal 15 ottobre e fino al 15 aprile (salvo determinate eccezioni che possono anticipare o posticipare i suddetti termini) vige l’obbligo di catene a bordo del veicolo. In alternativa gli automobilisti devono utilizzare gomme termiche o quattro stagioni. L’obbligo è in vigore soltanto su alcune strade e autostrade italiane ed è opportunamente segnalato da un’apposita segnaletica verticale.

Catene da neve omologate in Italia: come riconoscerle?

Innanzi tutto, bisogna precisare che le ruote catenabili vanno da 13 a 17pollici, sopra questa misura vengono definite non catenabili spesso dallo stesso produttore. Quando acquistiamo delle nuove catene da neve, soprattutto on-line, è importantissimo fare attenzione che esse siano omologate.

L’omologazione delle catene fa si che questi importanti componenti di sicurezza rispettino tutte le severe caratteristiche imposte dall’Unione Europea. Per auto e veicoli commerciali fino a 3,5 tonnellate le catene da neve omologate sfoggiano la sigla “UNI 11313” o quella “O-Norm V-5117”. Questo logo deve essere presente non solo sulla confezione, ma anche sulle catene stesse in modo da poter superare un eventuale controllo delle Forze dell’Ordine in caso di controllo.

Cosa succede se si utilizzano delle catene da neve non omologate? Rischi e sanzioni

Viaggiare o utilizzare catene da neve non omologate, oltre a mettere a rischio la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada, può costare sanzioni decisamente salate. Se da un controllo delle Forze dell’Ordine si evince che le catene non sono omologate si rischia una multa che va dagli 81 ai 168 euro nei centri urbani e da 84 a 355 euro su autostrade o strade extraurbane.