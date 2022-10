Migliori pneumatici invernali 2022: classifica e confronto

I club automobilistici più importanti e influenti in Europa, tra cui ADAC, TCS e ÖAMTC hanno testato 33 pneumatici invernali, in commercio per la stagione 2022 e 2023. Le prove si sono concentrate su gomme adatte ad auto di dimensioni medie, crossover e SUV, nelle misure 185/65 R15 e 215/60 R16. In questo articolo vi sveleremo quali sono i migliori pneumatici invernali 2022, in modo da avere una panoramica generale delle ruote migliori per il prossimo inverno.

I test per stabilire i migliori (e i peggiori)

Questi due test pneumatici invernali 2022/23 si concentrano sulle prestazioni di 16 pneumatici 185/65 R15 T (omologati fino a 190 km/h) e di altri 17 pneumatici 215/60 R16 H (omologati fino a 210 km/h). A differenza degli pneumatici per tutte le stagioni, gli pneumatici invernali devono garantire prestazioni ottimali solo in condizioni di guida invernali, ma altamente mutevoli. I test erano infatti volti a valutare la sicurezza e le prestazioni in termini di manovrabilità, trazione e spazio di frenata in condizioni di asciutto, bagnato, neve e ghiaccio. Inoltre sono state valutate anche la resistenza al rotolamento che aiuta a risparmiare carburante, la silenziosità e la durata. Vediamo ora un piccolo riassunto dei risultati (divisi per taglia) e la classifica degli pneumatici invernali 2022/23 più performanti.

I migliori pneumatici invernali 2022 185/65 R15 T

Gli pneumatici invernali 185/65 R15 T testati nelle prove hanno mostrato un’ampia gamma di prestazioni, dalle migliori alle meno consigliate. Ecco un riepilogo che raggruppa gli pneumatici invernali in base al voto:

1 stella (non consigliati ). Gli pneumatici Imperial Snowdragon HP e Wanli SW611 di fabbricazione cinese si sono dimostrati non troppo raffinati sul fondo stradale bagnato, soprattutto in fase di frenata, dove gli spazi di decelerazione si allungano considerevolmente. Non hanno dimostrato inoltre un grip del tutto funzionale e all’altezza di pneumatici invernali e in condizioni di scarsa aderenza del fondo stradale dovuta alal presenza d’acqua.

2 Stelle (consigliati con riserve ). Gli pneumatici invernali Fulda Kristall Montero 3, Barum Polaris 5 e Dunlop Winter Response 2 sono difficili da maneggiare su strade asciutte a velocità autostradale e nelle manovre per evitare ostacoli. Questi pneumatici hanno dimostrato buone performance in condizioni di bagnato, ghiaccio e neve ma non hanno dato un risultato altrettanto positivo su fondi stradali asciutti.

3 Stelle (consigliati) . Gli pneumatici invernali BFGoodrich, Vredestein Wintrac, Bridgestone Blizzak, Maxxis, Firestone Winterhawk 4, Nexen e Avon da 15 pollici si comportano bene in media in tutte le condizioni. Si sono dimostrati insomma affidabili in tutte le condizioni di scarsa aderenza, mantenendo un buon grip a tutte le velocità e garantendo uno spazio di frenata ristretto.

4 Stelle (altamente consigliati). Gli pneumatici Continental WinterContact TS 870, Goodyear Ultragrip 9+, Semperit Speed-Grip 5 e Michelin Alpin 6 sono risultati buoni in tutti i test principali. Queste gomme di alta gamma raggiungono il massimo del punteggio soprattutto perché, oltre a garantire sicurezza e performance in condizioni di scarsa aderenza, mantengono un comportamento ottimale anche in condizioni di ‘normale’ aderenza, su asciutto e a temperature più calde, oltre a mantenere bassi i livelli di usura.

I migliori pneumatici invernali 2022 215/60 R16 H

Nel test degli pneumatici invernali 215/60 R16 H i produttori hanno dimostrato un’elevata qualità e la scelta di pneumatici invernali a prestazioni medie per SUV e crossover è più ampia. Vediamo il riassunto che raggruppa questa misura degli pneumatici invernali secondo il parere dei tester: