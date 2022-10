Multa per catene da neve: ecco tutti i possibili casi

In questa guida cercheremo di capire in quali casi si rischia una multa per catene da neve analizzando tutti i possibili casi.

La stagione invernale è ormai alle porte e con essa si avvicina l’obbligo pneumatici invernali o catene per gli automobilisti che dovranno affrontare con i loro veicoli condizioni meteo difficili e molto spesso imprevedibili. Per questo motivo abbiamo deciso di realizzare una breve guida in cui parleremo dell’obbligo catene a bordo e spiegheremo in quali casi si rischia una multa senza catene o sanzioni per gomme invernali.

Quando è obbligatorio tenere le catene a bordo?

Dal 15 di ottobre su alcune strade e autostrade italiane scatta l’obbligo per gli automobilisti di equipaggiare il proprio veicolo con una dotazione invernale specifica. Il Codice della Strada concede però agli utenti un mese di tempo per dotarsi di questo equipaggiamento. E’ quindi obbligatorio circolare con catene da neve a bordo, o utilizzare pneumatici invernali, su determinate strade tra il 15 novembre e il 15 aprile. Proprio da quest’ultima data termina invece l’obbligo catene da neve a bordo (anche se consigliamo di portarle sempre in auto), mentre se si montano pneumatici invernali è necessario cambiarli con gomme estive.

Dove è obbligatorio avere le catene a bordo?

L’obbligo pneumatici invernali o catene da neve non è valido su tutte le strade o le autostrade, ma solo in quei tratti dove è appositamente segnalato tramite un cartello con una ruota catenata. È sempre opportuno controllare online se sul tratto di strada che si dovrà percorrere sarà in vigore o meno questo obbligo. Ad esempio, l’obbligo in Valle D’Aosta è valido in tutta la regione, così come in Piemonte. In Lombardia non è valida solo nella provincia di Milano. Per avere la mappa completa consigliamo di visitare il sito della Polizia di Stato.

Multa per catene da neve: tutte le sanzioni

Viaggiare senza catene da neve a bordo quando la legge lo prescrive si è passibili di sanzioni amministrative da parte delle autorità. Se durante un controllo le Forze dell’Ordine riscontrano l’assenza dell’equipaggiamento invernale le multe partono da 430 euro e possono raggiungere i 1.731 euro. Alla sanzione pecuniaria si aggiungono il ritiro della carta di circolazione e l’obbligo di revisione. Se parliamo di catene esistono sanzioni specifiche: se non si hanno a bordo, oppure non risultano omologate la multa – nei centri urbani – va dagli 81 ai 168 euro. Sulle autostrade o strade extraurbane, l’importo della sanzione oscilla da 84 a 355 euro.