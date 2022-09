Dash Cam per auto: cos’è, a cosa serve, come installarla

Un dispositivo molto utile per la nostra sicurezza in auto è senza ombra di dubbio la Dash Cam, ovvero una piccola telecamera in grado di registrare tutto quello che accade davanti il veicolo che stiamo guidando. Registrare quello che succede in pubblico però potrebbe però ledere la privacy, a tal proposito cerchiamo di capire subito cosa dice la legge a riguardo.

Cos’è la Dash Cam?

Dash Cam, è la composizione di due termini in inglese che indica una particolare fotocamera digitale che si istalla sul cruscotto dell’automobile con l’obiettivo di per registrare tutto quello che accade sulla strada. In generale questo dispositivo registra tutto quello che succede davanti il veicolo, ma i modelli più sofisticato riprendono anche la vista posteriore. In questa guida scopriremo insieme che Cos’è la Dash Cam e se può essere sfruttata come telecamera da auto per l’assicurazione

A cosa serve?

La Dash cam può risultare utile in numerose situazioni, sia durante la guida che quando il veicolo risulta in sosta. Ad esempio, può essere utilizzata come telecamera per incidenti in auto, ovvero nel caso dovesse capitare un incidente stradale o anche si riceva una multa che si vuole contestare. Questo perché questi dispositivi sono spesso dotati di localizzatori GPS che registrano l’esatta posizione (e anche l’orario) in cui è avvenuto un sinistro.

Come utilizzarla in caso di incidente o atti vandalici

Come anticipato in precedenza, la dash cam può essere utilizzata come telecamera per incidenti in auto. Se si subisce un incidente alla guida la camera registrerà tutto l’accaduto, localizzando l’esatto punto geografico della collisione e l’orario in cui è avvenuto. A quel punto è possibile consegnare la registrazione alla propria compagnia assicurativa ed eventualmente alle forze dell’ordine che provvederanno ai successivi accertamenti.

Dove posizionare la Dash Cam?

Le Dash cam sono studiate per funzionare in modo continuativo all’interno dell’auto, ovviamente dopo la dovuta installazione. Solitamente la camera viene fissata alla base del parabrezza tramite una ventosa, nel caso viene effettuato un utilizzo sporadico. Se si sceglie di utilizzare la camera in modo permanente si sfrutta un adesivo specifico.

Guida all’installazione

La telecamera viene alimentata da una batteria incorporata, oppure tramite un cavetto da collegare alla presa da 12V dell’accendisigari. Se si vogliono fare scomparire i cavetti, questi ultimi devono passare dietro i pannelli del montante e quelli del cruscotto. Per quest’ultima operazione consigliamo di rivolgersi ad un istallatore o elettrauto professionista.