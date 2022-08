Come caricare la moto sul furgone: Tutorial

Scopri la maniera più sicura e pratica per trasportare la tua due ruote. La guida, passo passo, su come caricare la moto sul furgone.

Se sei coinvolto in qualche modo nel mondo delle due ruote, molto probabilmente in qualche occasione hai dovuto caricare una moto su un furgone per portarla in officina, oppure per portarla ad una manifestazione motociclistica, in pista o per qualsiasi altro motivo. E se l’hai provato, avrai visto che non è un compito facile. Pertanto presta attenzione a questo articolo perché vedremo come caricare la moto su un furgone in modo semplice e sicuro, passo passo.

Caricare la moto su un furgone: attrezzatura necessaria

Partiamo dall’inizio. Prima di tutto dovete rimediare tutti gli strumenti necessari per rendere questa operazione il più facile e sicura possibile. L’attrezzatura necessaria comprende: due rampe pieghevoli ad arco e dotate di cinghie di sicurezza, un cuneo per il supporto, delle cinghie a cricchetto, un’estensione della catena per fissare la moto, delle corde.

Rampe pieghevoli

Le rampe per le moto faciliteranno il compito di caricare la moto in un furgone. Una rampa riduce infatti la forza necessaria per sollevare la motocicletta e rende questo compito anche molto più sicuro da eseguire rispetto a quando una persona, anzi più persone, la sollevano a mano. E se trovi un buon modello di rampa, inoltre, sarà molto facile da trasportare e riporre, poiché di solito hanno un design sottile e leggero. Quindi, se devi caricare la tua moto su un furgone molto spesso, è una buona idea acquistare una rampa apposita. Le migliori sono le rampe ad arco poiché con le rampe dritte, nel punto in cui si incontrano con il portellone del furgone, si crea uno scalino che potrebbe urtare la moto nella parte più bassa.

Cuneo o supporto

Il cuneo è la parte dove si posiziona la ruota anteriore della moto per sorreggerla. Per garantire la migliore stabilità della moto durante il trasporto, l’ideale è trovare un cuneo da 20 kg. Quando il cuneo è pi leggero e basico, occorre fissarlo con dei bulloni ad una rampa dritta che fornisce ulteriore supporto alla moto. Il cuneo normalmente si posiziona al centro del veicolo, sempre nel caso stiate trasportando una sola moto.

Cinghie a cricchetto

Le Cinghie a cricchetto sono uno degli strumenti utilizzati generalmente proprio per fissare e ancorare il carico sui camion e altri mezzi di trasporto, ma è fondamentale accertarsi che il loro “stato di salute” sia ottimale e conforme alla legge. Dovranno infatti sostenere il peso della moto. Quando si acquistano le cinghie a cricchetto è fondamentale verificare la presenza dell’etichetta che per normativa deve essere attaccata al prodotto. Questa indica: SHF (forza manuale sul tenditore), STF ( potenza espressa del tenditore), peso da trasportare.

Corde per fissaggio

Per fissar ulteriormente la moto, o altri oggetti all’interno del furgone, si possono utilizzare ulteriori cinghie, tradizionali, e delle corde elastiche.

Come caricare la moto sul furgone: guida passo passo

Una volta rimediato tutto il materiali e gli accessori necessari procediamo in quest’ordine per caricare la moto sul furgone:

Trovare il posto adeguato. Il primo passo consiste nel trovare un posto adeguato per l’operazione. Il punto migliore è quello in cui il marciapiede è più basso, qui infatti normalmente la strada è curvata verso il basso per far defluire l’acqua. In questo punto l’operazione di carico della moto è più facile e serve meno forza per spingerla sulle rampe. Posizionare le rampe. Le due rampe, identiche, vanno posizionate una vicino all’altra per dare più superficie al ponte di carico. Queste vanno ben ancorate al furgone in mode che non si muovano per il peso durante il passaggio della moto. Posizionare il cuneo. Normalmente è meglio posizionare il cuneo centralmente, spinto contro la parete anteriore del camion o del furgone. Caricare la moto. Ora è il momento dell’operazione più delicata. A seconda delle dimensioni o del peso della moto, a si potrà caricare spingendola a mano o accendendola e aiutandosi con un po’ di gas. In quest’ultimo caso è raccomandabile accompagnarla di lato, senza sedersi in sella. L’ideale comunque è spingerla. Amano, da spenta, facendosi aiutare da un’altra persona che la spinge da dietro. Stringere le cinghie. Stringete le cinghie più che potete in modo da non permettere alla moto/ scooter di muoversi ma non tanto da rischiare di danneggiare le sospensioni. Una buona idea, potrebbe essere quella di utilizzare degli asciugamani in modo che se le cinghie dovessero essere a contatto con delle parti della moto che possono graffiarsi, questi eviteranno il danno.

Errori da evitare

Fondamentale: ricordate di mettere il freno a mano al mezzo di trasporto durante il carico. Ricordate bene, inoltre, che non basta appoggiare le rampe al furgone. Devono essere fissate perché al passaggio della moto, con il peso, possono spostarsi e far cadere il veicolo. Se la moto è molto pesante occorre spingerla in più persone o accenderla e aiutarsi dando un po’ di gas. Non rischiate se pensate che il peso della moto sia eccessivo per spingerla da soli.