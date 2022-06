Deducibilità del noleggio auto: i costi e le detrazioni

Il noleggio auto può portare numerosi vantaggi, in particolare per quanto riguarda i costi e le possibili detrazioni fiscali.

Il noleggio auto può risultare più conveniente rispetto all’acquisto o al leasing di un veicolo e risulta particolarmente apprezzato da aziende e professionisti. In questa guida cercheremo di spiegare quali possono essere i vantaggi fiscali che il noleggio può offrire non solo a professionisti ed aziende, ma anche ai lavoratori dipendenti.

Perché conviene il noleggio auto?

Il noleggio auto, in particolare a lungo termine, permette l’utilizzo di una vettura nuova pagando solo un canone mensile predeterminato che può includere non solo l’utilizzo del veicolo, ma eventualmente anche altri servizi come ad esempio l’assicurazione, il bollo auto, la manutenzione ordinaria, la sostituzione degli pneumatici e anche l’assistenza stradale.

Inoltre, se si è in possesso di partita IVA, è possibile detrarre le alcune spese relative al noleggio che andremo a scoprire successivamente. In questo articolo analizziamo nel dettaglio vantaggi e svantaggi del noleggio a lungo termine.

I vantaggi fiscali: deducibilità e detrazioni

Se si noleggia dell’auto aziendale si sfrutta una deducibilità capace di garantire un risparmio diretto e immediato su Irpef, Irap e Ires. Le detrazioni sul noleggio offrono invece beneficio fiscale indiretto, in particolare sull’IVA tra cui quello più importante riguarda l’IVA (imposta sul valore aggiunto). Sul noleggio a lungo termine la deducibilità di base è del 20%, mentre la detraibilità IVA va dal 40 al 100%. Le agevolazioni fiscale e le detrazioni variano in base al tipo di utilizzo del veicolo e dal soggetto.

Professionisti

I professionisti e altri soggetti titolari di partita IVA possono usufruire di alcuni vantaggi fiscali se optano per il noleggio a lungo termine. Possono infatti sfruttare una detrazione dell’IVA pari al 40% e una deducibilità del 20%, relativa al canone di noleggio e alla quota relativa ai vari servizi (manutenzione, assicurazione e servizi aggiuntivi). Il limite massimo deducibile è pari a 3.615,20 euro l’anno, per un valore della deducibilità fino a 723,04 euro (applicato per il canone di noleggio). Non ci sono limiti invece per i costi di gestione del veicolo, come ad esempio la manutenzione dell’auto.

Agenti di commercio e rappresentanti

Anche gli agenti e i rappresentanti di commercio possono godere di vantaggi fiscali importanti sul noleggio auto a lungo termine. Questo genere di professionisti godono di una deducibilità dell’80% sulle imposte dirette (massimale a 5.164,57 euro l’anno per la quota di noleggio puro). Per quanto riguarda i servizi accessori la deducibilità dei costi è l’80% dell’importo, senza nessuna soglia massima. Inoltre è disponibile anche la detrazione IVA fino al 100%.

Dipendenti

Purtroppo, dipendenti e privati non possono né detrarre né dedurre i costi di un noleggio a lungo termine, come invece possono fare le aziende e i liberi professionisti. Per detrarre e dedurre i costi di questa formula p infatti necessario possedere una partita Iva. Questo ovviamente non vuol dire che il noleggio a lungo termine non convenga anche ai privati.

Uso strumentale

Se l’utilizzo dell’auto noleggiata è esclusivamente strumentale (ovvero si utilizza solo per lavoro), le aziende possono usufruire di detrazioni Iva e deducibilità pari al 100%. Ricordiamo inoltre che in questo caso risultano totalmente deducibili sia la quota di locazione sia le spese per i servizi. Anche la detrazione Iva risulta in questo caso del 100%.

Uso non strumentale

Se parliamo di uso non esclusivamente strumentale per le auto noleggiate da aziende, è possibile dedurre il 20% del canone annuo del veicolo. In questo caso il limite di deducibilità per il noleggio a lungo termine non deve superare i 3.615,20 euro per ogni veicolo. La detrazione IVA in questo caso è pari al 40%.

Uso promiscuo

Quando parliamo di detrazione e deducibilità per auto in uso promiscuo ai dipendenti, con il noleggio a lungo termine si può ottenere una deducibilità fino al 70% del canone annuo e di detrarre il 40% dell’Iva se si tratta di addebito nella busta paga. Se invece l’auto viene addebitata al dipendente con fattura soggetta a IVA, la deducibilità del canone è sempre del 70%, ma in questo caso è possibile detrarre il 100% dell’Iva. Le auto in uso promiscuo non sono soggette al limite massimo di deducibilità del costo del noleggio.

Come calcolare le agevolazioni fiscali

Dove aver individuato con esattezza quale è la finalità del nostro noleggio a lungo termine, è possibile calcolare le possibili deduzioni e detrazioni fiscali.

Le detrazioni dell’aliquota IVA per il noleggio a lungo termine sono di solito le seguenti:

100% per veicoli ad uso strumentale.

40% per veicoli ad uso non strumentale o promiscuo a dipendenti.

100% per agenti o rappresentanti di commercio.

40% per società semplici, associazioni o esercenti arti e professioni.

Per le deduzioni delle imposte dirette, come ad esempio l’Irpef, abbiamo le seguenti limitazioni: