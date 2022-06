Cosa sono i pneumatici Tubeless e come funzionano?

Tra i vari tipi di pneumatici, i pneumatici Tubeless sono una categoria decisamente particolare. Questo perché i Tubeless sono senza camera d’aria e vantano una struttura molto differente rispetto a quella delle gomme tradizionali che troviamo solitamente sulle nostre vetture. Cerchiamo ora di fare chiarezza su cosa sono e quali possono essere i pregi e i difetti che questo tipo di coperture portano in dote.

Pneumatici Tubeless: cosa sono?

Come accennato in precedenza, questo tipo di pneumatici rientrano in una categoria particolare di gomme sperimentata per la prima volta nel 1930 dalla Michelin. Questi ultimi brevettarono per primi una copertura con camera d’aria incorporata. La BF Goodrich produsse invece il primo prototipo nel 1946.

Come funzionano?

Negli pneumatici tubeless l’aria all’interno del copertone risulta trattenuta tramite alcune speciali componenti in acciaio e in gomma che fanno parte della struttura della ruota. Queste impediscono la fuoriuscita dell’aria in modo ermetico e permettono di fare a meno di una camera d’aria.

Vantaggi e svantaggi

Il punto di forza di questo pneumatico si evince in caso di foratura: i pneumatici runflat tubeless essendo senza camera d’aria questi pneumatici sono in grado di limitare un’eccessiva dispersione dell’aria e quindi di consentire di raggiungere la propria meta evitando l’eventuale cambio gomma quando si è in viaggio. Non è da tralasciare il fatto che garantiscono minore attrito di rotolamento, cosa che permette di diminuire il livello di usura del battistrada degli pneumatici.

Tra gli svantaggi segnaliamo il fatto che se risultano troppo usurate aumenta in maniera esponenziale il rischio di esplosione durante la guida. Se le gomme risultano troppo consumate o se troviamo fori o graffi di importante entità si consiglia l’immediata sostituzione. E’ inoltre necessario fare molta attenzione alla scarsa aderenza del cerchio, verificando periodicamente che sia ben saldo sulla gomma.

Quanto costano le gomme tubeless?

Parlando di una particolare categoria di gomme auto, l Tubeless hanno un costo maggiore rispetto agli pneumatici dotati di camera d’aria. Il prezzo più alto risulta giustificato dalla migliore qualità del componente che è anche in grado di offrire performance più elevate sia per la stabilità che il grip offerto dalla ruota.

A lungo andare la differenza di prezzo si assottiglia se si considera il fatto che il loro ciclo di vita è più lungo Il ciclo di vita di queste gomme inoltre è più lungo e anche per questo il prezzo d’acquisto può essere più alto. Il consiglio è sempre quello di scegliere la tipologia di gomma più adatta al proprio veicolo, anche seguendo il parere di un gommista.

Pneumatici Tubeless VS pneumatici tradizionali: quali differenze?

I pneumatici tradizionali si distinguono per la presenza di una camera d’aria contenente materiali gassosi posta all’interno dei copertoni che appunto necessitano di questa per mantenersi in pressione. La gomma tubeless invece non presenta camera d’aria perché l’aria di gonfiaggio risulta trattenuta al suo interno, per merito dell’impermeabilità della gomma che non subisce cali di pressione dall’esterno.

Pneumatici Tubeless: come si riparano?

Un danno al copertone di questi speciali pneumatici si ripara con uno specifico kit fai da te che si trova in commercio. Il kit consente di sistemare le possibili abrasioni ed eventuali tagli che si trovano sulla superficie della gomma.