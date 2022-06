Come recuperare i punti della patente: tutte le modalità

In questa guida cercheremo di spiegare come recuperare i punti della patente. Questi ultimi sono stati introdotti per premiare gli automobilisti più virtuosi e responsabili, mentre puniscono chi è solito violare le norme del Codice della Strada. Grazie questo sistema meritocratico il saldo dei punti può sia diminuire che aumentare. Inoltre, esiste anche un metodo per recuperare i punti partecipando a degli appositi corsi.

Chi può recuperare i punti della patente?

Ogni automobilista al conseguimento della patente riceve 20 punti. In caso di comportamento virtuoso e senza infrazioni del Codice, l’automobilista ha la possibilità di aumentare il totale di punti. Al contrario, la perdita dei punti dipende dal tipo e dal numero di infrazioni che si commettono. Ricordiamo che se si perdono tutti i punti è necessario effettuare la revisione della patente per averli nuovamente. Tutti gli automobilisti hanno la possibilità di recuperare i punti sulla patente persi, ma la procedura cambia se il saldo punti è stato ridotto o invece è arrivato a zero.

La buona condotta

Nel caso non si commettano infrazioni, e ovviamente se il punteggio non risulti azzerato a causa di eventuali violazioni del C.d.S., è possibile recuperare ben 2 punti patente ogni due anni. Ricordiamo però che è possibile raggiungere un massimo di 30 punti. Se invece il conducente ha commesso un’infrazione da almeno 5 punti e nei successivi 12 mesi altre due violazioni, da almeno 5 punti ciascuna, dovrà affrontare la revisione della patente di guida.

Recuperare i punti della patente: i corsi di recupero dei punti sulla patente

Se sono stati persi dei punti e si desidera recuperarli in fretta (soltanto se il punteggio non è esaurito) è possibile frequentare corsi specifici presso autoscuole o altri centri autorizzati dal Ministero dei trasporti. Seguendo i corsi si possono recuperare 6 punti a chi ha la patente A o B; 9 punti a chi possiede la patente C, C+E, D, D+E o la patente B con il certificato di abilitazione professionale. Se parliamo delle patenti A1 A2 A, B96 E BE, il corso ha una durata di 12 ore e deve essere svolto in 2 settimane consecutive. Le lezioni hanno una durata massima 2 ore, le ore di assenza permesse sono 4, e in ogni caso devono essere recuperate. Il massimo di punti che si può raggiungere è pari a 20.

Cosa fare quando si perdono tutti i punti sulla patente?

Nel caso in cui l’automobilista perde tutti i punti, per riottenerli deve effettuare la revisione della patente. In questo ultimo caso è necessario affrontare la visita medica e una prova teorico-pratica. Questa procedura permette di confermare che il conducente sia in possesso dei requisiti fisici psichici di idoneità alla guida.

Come verificare quanti punti si hanno sulla patente

Nel corso della “carriera automobilistica” di ognuno, il saldo punti può subire numerose variazioni a cui non è sempre possibile restare aggiornati. Per questo motivo risulta utile conoscere le varie modalità che ci permettono di sapere il nostro saldo punti e il calcolo dei punti patente. Uno dei metodi più utilizzati per conoscere l’esatto numero di punti è quello di visitare il sito internet “il Portale dell’Automobilista” che risulta gratuito e richiede soltanto una breve registrazione. Un altro modo è quello di telefonare al numero 848 782 782, disponibile da rete fissa 24 ore su 24 e offerto al costo di una telefonata urbana. Infine è possibile scaricare apposite app per smartphone offerte – gratuitamente o a pagamento – da aziende private.