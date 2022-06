Come pulire e ingrassare la catena della moto: i nostri consigli

La manutenzione della catena della moto è un’attività fondamentale per avere il proprio veicolo a due ruote sempre efficiente. La catena è quella parte della moto formata da maglie di acciaio che risultano unite fra loro. La funzione di questo componente è quella di trasmettere la potenza del motore alla ruota posteriore sfruttando pignone e corona.

Perché è importante pulire la catena della moto?

Pulire la catena tramite manutenzione periodica è un’azione fondamentale per una lunga serie di motivi. Una catena della moto secca o poco lubrificata può diventare rumorosa. Se questo componente risulta ben ingrassato crea meno attrito e riduce i consumi. Viene garantita maggiore sicurezza e si aumenta la durata del sistema di trasmissione.

Come pulire la catena della moto: come fare ed errori da evitare

Per prima cosa bisogna capire su che tipo di catena dobbiamo lavorare. Ricordiamo che quelle ad O ring, ovvero le catene di tutte le moto più recenti, sono più facili da danneggiare con sostanze aggressive (benzina o gasolio). Meglio utilizzare il petrolio bianco messo in un contenitore e spalmato sulla catena con un pennellino, facendo girare la ruota. Successivamente pulire anche corona e pignone.

I prodotti consigliati

Oltre al petrolio bianco, in alternativa al pulitore catene, si può utilizzare un pulitore spray adatto ai freni, facilmente reperibile online o in un negozio specializzato in accessori moto. Quest’ultimo non rovina le parti in gomma, pulisce in profondità e asciuga rapidamente.

Gli strumenti da utilizzare

Per pulire la catena della moto bisogna innanzi tutto procurarsi guanti in lattice e una bacinella per raccogliere il petrolio bianco. Non devono mancare degli stracci o tanta carta, pennelli o spazzolini specifici. Successivamente è necessario acquistare uno sgrassante universale spray, oppure petrolio bianco. Infine bisogna avere un grasso spray per catene di buona qualità.

Quando pulire la catena della moto?

Non esiste una scadenza fissa per pulire la catena, molto dipende dall’utilizzo che se ne fa e delle condizioni climatiche. Se affrontiamo delle strade sterrate o molto sporche, sarebbe meglio pulire la catena al nostro rientro. Stessa cosa se la moto resta per molto tempo sotto una pioggia battente.

Ogni quanti km è consigliato pulire la catena della moto?

Se si parla di moto da strada molti esperti suggeriscono una lubrificazione ogni 300 km. La pulizia completa della catena è invece sufficiente farla ogni 1.000 km. Una volta all’anno potrebbe essere necessaria una pulizia approfondita togliendo la ruota posteriore e immergendo la catena in una bacinella con petrolio bianco.

Come ingrassare e lubrificare la catena della moto?

Dopo aver pulita in profondità la catena è necessario passare alla sua lubrificazione. Dopo la pulizia lubrificare la catena utilizzando grasso, spray oppure olii specifici. Se la catena è ad O ring bisogna verificare che il prodotto sia idoneo. Se si esagera con la lubrificazione la catena sporca la moto e raccoglie più polvere. Finito il lavoro di ingrassatura, conviene aspettare qualche minuto prima di tornare ad utilizzare il nostro veicolo a due ruote.