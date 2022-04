Sospensione della patente: quali infrazioni, le sanzioni e come riottenerla

Principali violazioni al Codice della Strada che, oltre alla multa, prevedono la sospensione del documento di guida, modalità per tornare in possesso della patente e come fare ricorso.

La sospensione della patente può avere natura sanzionatoria oppure cautelare. Nel primo caso, il provvedimento viene deciso dal Prefetto del luogo di residenza del titolare del documento di guida, in seguito all’avvenuta violazione di determinate norme del Codice della Strada, come sanzione accessoria ad una sanzione amministrativa, oppure nell’ipotesi di un reato che prevede anche la sospensione della patente. La natura cautelare, invece, viene disposta dalla Motorizzazione civile (Dipartimento dei Trasporti terrestri), ed è a tempo indeterminato: permane, cioè, fino a quando il titolare della patente non si sottopone a visita medica presso la Commissione Medica Locale della provincia di residenza.

Sospensione e ritiro della patente: quali differenze

Ognuno di questi due provvedimenti si riferisce ad entità specifiche di durata e gravità della sanzione applicata. Il ritiro della patente viene in genere effettuato dalle forse di Polizia, e resta in carico al titolare fino a quando non ci si mette in regola. La sospensione vera e propria avviene per disposizione del Prefetto, del Pretore o del Tribunale, e può durare da quindici giorni a cinque anni.

Prima della sospensione può esserci comunque il ritiro della patente (art. 218 del Codice della Strada): l’organo che ha accertato la violazione rilascia sul momento un foglio provvisorio, che autorizza il conducente a portare il veicolo nel luogo indicato e di custodirlo (ovviamente senza potere guidarlo, se non in casi eccezionali ed accordati dall’Autorità, come vedremo).

Entro cinque giorni (art. 218 comma 2 CdS), la patente viene inviata al Prefetto, il quale emette entro quindici giorni una ordinanza di sospensione, nella quale si indica anche il periodo di durata relativo. Se l’ordinanza prefettizia non viene emanata entro quindici giorni, il conducente sanzionato può chiedere la restituzione della patente.

I casi di sospensione della patente

Di seguito un elenco delle principali violazioni che comportano, come sanzione accessoria, la sospensione della patente.

Se si supera di oltre 40 km/h il limite di velocità , con sanzioni più gravi per i neopatentati e gli autisti di professione (art. 142 del Codice della Strada);

, con sanzioni più gravi per i neopatentati e gli autisti di professione (art. 142 del Codice della Strada); Se un neopatentato supera il limite di velocità previsto dal CdS , oppure se non rispetta le limitazioni di guida (art. 117 Codice della Strada);

, oppure se non rispetta le (art. 117 Codice della Strada); Nel caso di recidiva sul mancato utilizzo della cintura di sicurezza alla guida di un autoveicolo (art. 172 Codice della Strada), o di circolazione nei centri abitati durante i giorni di divieto per motivi di inquinamento atmosferico , oppure di utilizzo del telefono cellulare mentre si conduce un veicolo (art. 173 comma 3-bis CdS);

alla guida di un autoveicolo (art. 172 Codice della Strada), o di , oppure di mentre si conduce un veicolo (art. 173 comma 3-bis CdS); Nel caso di utilizzo del veicolo come servizio di piazza con conducente senza avere la licenza (tassista abusivo);

(tassista abusivo); Nel caso di guida di un veicolo per il quale occorre una patente diversa da quella in possesso (art. 116 Codice della Strada);

(art. 116 Codice della Strada); Per violazione del divieto di circolazione disposto dal Prefetto , se si guida un veicolo per trasporto di cose;

, se si guida un veicolo per trasporto di cose; In seguito ad avvenuta violazione dei divieti di sorpasso e di circolazione contromano in curva (manovre pericolose: art. 143 CdS), in condizioni di scarsa visibilità e su strada suddivisa in carreggiate separate , di circolazione sulla corsia di emergenza e sulla corsia di variazione di velocità (art. 176 CdS);

(manovre pericolose: art. 143 CdS), e su , di (art. 176 CdS); Nel caso di partecipazione a competizioni sportive non autorizzate ;

; In seguito ad accertamento di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico, rilevato dall’organo accertatore, superiore a 0,5 g/l e inferiore a 0,8 g/l (art. 186 e 186-bis CdS);

con tasso alcolemico, rilevato dall’organo accertatore, (art. 186 e 186-bis CdS); Nel caso di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 CdS);

(art. 187 CdS); Se non ci si ferma , in caso di incidente con danni alle persone coinvolte e gravi danni ai veicoli (tali da necessitarne la revisione straordinaria), o dopo avere investito una persona oppure in caso di mancato soccorso a feriti (art. 189 CdS);

, in caso di e (tali da necessitarne la revisione straordinaria), o oppure in caso di (art. 189 CdS); Nel caso di recidiva (seconda reiterazione in due anni) nell’avere provocato un incidente con gravi danni ai veicoli per mancato rispetto della distanza di sicurezza ;

(seconda reiterazione in due anni) nell’avere provocato un incidente con gravi danni ai veicoli per ; In seguito a violazione delle norme sul trasporto di merci pericolose (art. 168 CdS);

(art. 168 CdS); Se si guida un automezzo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione , o se questi non sono conformi alle norme in vigore (art. 179 CdS);

, o se questi non sono (art. 179 CdS); Nel caso di guida di un autoveicolo sprovvisto di limitatore di velocità , oppure munito di un limitatore di velocità con caratteristiche non rispondenti a quelle fissate , o ancora non funzionante (art. 179 CdS);

, oppure munito di un , o ancora (art. 179 CdS); Nel caso di rifiuto di custodire un veicolo sequestrato , o guida abusiva dello stesso veicolo;

, o dello stesso veicolo; Se si guida il veicolo sul quale è stata applicata la sospensione della carta di circolazione (art. 217 Codice della Strada);

(art. 217 Codice della Strada); Per violazione delle norme in materia di trasporto eccezionale (art. 10 Codice della Strada);

Nel caso di recidiva (la stessa violazione commessa per due volte in due anni) del mancato rispetto dell’obbligo di dare precedenza, immissione nella circolazione senza dare precedenza agli altri veicoli, mancata precedenza ai veicoli che circolano su rotate (art. 146 CdS);

Per temporanea perdita dei requisiti psichici e fisici che abilitano alla guida dei veicoli a motore (art. 119 Codice della Strada);

Nel caso di accertata falsificazione o contraffazione dei documenti di assicurazione del veicolo (art. 193 Codice della Strada).

Sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza

Si procede alla sospensione della patente, tuttavia si ricade nell’illecito amministrativo se viene accertata un’incidenza di alcol nel sangue superiore a 0,5 g/l: in questo caso, la multa va da 544 euro a 2.174 euro, e patente sospesa da tre mesi a sei mesi.

Si configura un reato se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 g/l: qui, la sanzione prevede una multa da 800 euro a 3.200 euro, la reclusione fino a sei mesi e, come sanzione accessoria, la sospensione della patente da sei mesi a un anno.

Se viene accertato un tasso di alcol nel sangue superiore a 1,5 g/l, la sanzione prevista è ancora più grave:

Arresto da sei mesi a un anno;

Ammenda che va da un minimo di 1.500 euro e un massimo di 6.000 euro;

Sospensione della patente da un anno a due anni.

Recidiva

Se in due anni vengono accertate più infrazioni a norme che prevedono la sospensione della patente, il Prefetto può disporre la revoca della patente, ovvero la cancellazione del documento di guida. Più in dettaglio, se il provvedimento è stato deciso per gravi motivi di comportamento come ad esempio la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e si abbia magari provocato un incidente grave, bisognerà attendere almeno due o tre anni per riottenere la patente, e se il titolare era in possesso di patente C o D, per averla nuovamente dovrà prima conseguire la patente B. Inoltre, nei tre anni successivi sarà considerato neopatentato, quindi dovrà attenersi scrupolosamente alle limitazioni sulla potenza del veicolo e le velocità massime previsti dal Codice della Strada, e in caso di infrazioni i punti decurtati vengono raddoppiati.

Sospensione della patente per uso di sostanze stupefacenti

L’art. 187 del Codice della Strada stabilisce che in caso di accertamento vengono applicate le sanzioni che corrispondono al grado più elevato di guida in stato di ebbrezza alcolica:

Sanzione amministrativa da 1.500 euro a 6.000 euro;

Arresto da sei mesi a un anno;

Ritiro immediato della patente e sospensione del documento di guida da un anno a due anni.

Se il veicolo è di proprietà di una persona estranea al fatto, il periodo di sospensione della patente raddoppia.

Per i neopatentati, i conducenti con età inferiore a 21 anni e gli autisti di professione, le sanzioni aumentano da un terzo alla metà (art. 186 comma 1-bis del Codice della Strada).

Come riottenere la patente sospesa

Per sanzione

In questo caso, è sufficiente attendere il termine del periodo di sospensione della patente disposto dal Prefetto. In genere, è la Prefettura ad inviare la patente sospesa al comando di Polizia locale del luogo di residenza del conducente sanzionato. Quest’ultimo deve solamente chiedere agli agenti (per telefono o recandosi di persona negli uffici) se il documento è già disponibile, e ritirarlo in caso affermativo.

Per motivi cautelari

Il conducente deve superare la visita presso la Commissione Medica Locale di competenza territoriale. Una volta superata, per tornare in possesso della patente bisogna presentare il certificato della Commissione stessa che attesta l’avvenuto recupero dell’idoneità alla guida. Se la sospensione è avvenuta a tempo indeterminato e si sia ottenuto il certificato di idoneità alla guida senza scadenza o illimitato dalla Commissione Medica Locale, la patente potrà essere ugualmente ritirata in Prefettura. Se invece il certificato di idoneità è con scadenza o limitato, il titolare deve inviare (o portare di persona) una copia del certificato stesso all’Ufficio Patenti della Prefettura, che spedirà la patente in Motorizzazione per l’emissione di una nuova patente che avrà la durata stabilita dalla Commissione Medica Locale. Successivamente, ci si dovrà sottoporre a nuovi controlli per il rinnovo dell’idoneità fino ad ottenere il certificato illimitato.

Le sanzioni se si guida nonostante la patente è stata sospesa

Questa violazione comporta la revoca della patente, e per riottenerla occorre conseguirne una nuova, non prima di due anni. Inoltre, si rischiano una sanzione amministrativa da 2.050 euro a 8.202 euro e tre mesi di fermo amministrativo del veicolo, che viene confiscato in caso di recidiva.

Come diminuire il periodo di sospensione della patente

Se il conducente ha subito un decreto di condanna per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l tuttavia non ha provocato alcun incidente, può chiedere un periodo di lavori socialmente utili, da svolgere presso Associazioni di volontariato o di assistenza sociale, oppure presso gli enti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni) nel settore della sicurezza stradale. Se l’impegno dà esito positivo, il periodo di sospensione della patente viene ridotto della metà, non c’è confisca del veicolo e il reato si estingue.

Come ottenere il permesso speciale di guida durante la sospensione della patente

Se il conducente dimostra comprovati motivi di lavoro, o di assistenza (ovvero: se si hanno notevoli difficoltà logistiche a raggiungere il proprio luogo di lavoro con i mezzi pubblici o in ogni caso con mezzi non di proprietà, oppure se ci si trova in una delle situazioni che permettono le agevolazioni previste dalla Legge 104), può entro cinque giorni dalla notifica di ritiro della patente presentare al Prefetto una richiesta (motivata e documentata) per ottenere la restituzione del permesso di guida.

La richiesta deve contenere le fasce orarie in cui si necessita del proprio veicolo per andare al lavoro o per assistere una persona. Il permesso, se viene accordato, non può superare tre ore al giorno. E va considerato il fatto che si tratta di una concessione possibile per una volta sola, non viene mai disposta a chi ha provocato un incidente stradale e allunga in automatico il periodo sospensivo della patente per un numero di giorni che corrisponde al doppio delle ore complessive accordate.