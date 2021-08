Seggiolini auto: i migliori del 2021 in offerta

I seggiolini auto sono fondamentali per salvaguardare la vita dei bimbi in viaggio. Ecco i migliori modelli in offerta su Amazon.

Per legge, i seggiolini auto devono essere utilizzati fino a quando il bambino non raggiunge i 150 cm d’altezza. Fino ad allora, il loro impiego è obbligatorio, in base al peso (se omologati secondo la normativa ECE-R44) o all’altezza (se omologati I-Size o ECE-R129). Alla luce di ciò, è importante scegliere correttamente il modello più adatto per la propria famiglia. E i le offerte che Amazon propone di giorno in giorno costituiscono il momento ideale per fare questo investimento in sicurezza, per di più risparmiando.

Scegliere il Seggiolino

Benché l’offerta del mercato sia praticamente sterminata, in generale un seggiolino si sceglie in base a due criteri fondamentali: peso e altezza del bambino, più che l’età. Ciò produce una divisione tra prodotti:

Seggiolini 0-13 Kg: i classici ovetti che si può montare oltre che in macchina, anche sul telaio del passeggino. Vanno bene dalla nascita fino a 13 kg di peso (circa 1 anno). I primi mesi si usa un riduttore, che va tolto man mano che il bambino cresce, così da rendere la seduta più spaziosa. L’ovetto è il seggiolino in assoluto più sicuro, perché viene montato al contrario rispetto al senso di marcia, e ciò protegge il collo e la colonna vertebrale da eventuali urti.

Seggiolini 0-18kg: omologati dalla nascita fino a un metro di altezza (circa 4 anni). Se usato nei primi mesi, serve il riduttore. I seggiolini auto del gruppo 0-1 possono essere seggiolini auto cinture o seggiolini auto isofix, in base al tipo di montaggio in macchina.

Seggiolini 9-36 kg: del gruppo 123 (da 1 A 12 anni), sono omologati dai 9 kg di peso in base alla normativa ECE R44/04, ma è consigliabile utilizzarli almeno dal primo anno in poi, poiché sono orientati fronte strada. Questi modelli possono essere usati fino a 36 Kg, vale a dire circa 12 anni o 150 cm di altezza. Da quel momento in poi, infatti, possono usare la cintura della macchina senza più necessità di rialzi. Di solito si tratta di seggiolini reclinabili che consentono al bambino di mantenere una posizione più sdraiata, il che è una manna dal cielo per i viaggi più lunghi.

Seggiolini 15-36 kg Gruppo 2 3: (da 4 a 12 anni) sono prodotti che seguono la normativa ECE R44/04 sul peso e dunque si possono utilizzare dai 15 ai 36 Kg. Si adattano a bambini alti almeno 1 metro.

Seggiolini Isofix

A detta di molti, i seggiolini dotati di agganci Isofix garantiscono un supporto più stabile e una protezione più completa in caso di urto frontale o laterale. Inoltre, il meccanismo di aggancio rende altamente improbabile il rischio di una scorretta installazione.

In altre parole, i seggiolini auto garantiscono la medesima protezione degli Isofix, fintanto che sono montati correttamente; la differenza sta solo nell’errore umano, meno probabile con Isofix. In ogni caso, esistono modelli che vantawno entrambe le omologazioni, e possono sia montarsi con le cinture che con l’attacco Isofix.

Dispositivi Antiabbandono

Il Decreto attuativo della legge 117/2018 rende obbligatoria l’installazione dei dispositivi antiabbandono per bambini a bordo delle autovetture e dei veicoli commerciali. Tali dispositivi possono essere di tre tipi, suddivisi in base alla tecnologia di progettazione e alla modalità di funzionamento:

Sistema integrato nel seggiolino su progetto della casa produttrice.

su progetto della casa produttrice. Dispositivo installato di serie (o acquistabile a richiesta) nella dotazione del veicolo , come da espressa indicazione nel fascicolo di omologazione della vettura (attualmente, soltanto Hyundai Santa Fe offre questa possibilità).

, come da espressa indicazione nel fascicolo di omologazione della vettura (attualmente, soltanto Hyundai Santa Fe offre questa possibilità). Tecnologia indipendente, vale a dire installabile separatamente dal seggiolino e non previsto negli accessori (di serie o in opzione) del veicolo.

Seggiolini in Offerta

