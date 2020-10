Aspirapolvere da auto: i migliori 2020

Un aspirapolvere portatile è fondamentale per tenere pulita e in ordine qualunque auto. Ecco i modelli più potenti e silenziosi del 2020.

L‘aspirapolvere da auto è un accessorio fondamentale per igienizzare e tenere in ordine la propria vettura, ed evitare cattivi odori; perché su una cosa conveniamo tutti: un’auto sporca, quando abbiamo qualcuno a bordo, può risultare parecchio sgradevole e fonte d’imbarazzo.

Per quanto uno ci stia attento, prima o poi briciole, cartacce, foglie e polvere finiscono con l’annidarsi tra le sedute, negli interstizi e sul cruscotto; per molti l’unica soluzione è l’autolavaggio, che però porta via parecchio tempo, soldi e non è sempre praticabile; e così si finisce col rimandare in eterno. Chi ha una rimessa o un garage può arrangiarsi con l’aspirapolvere di casa, che però è voluminoso, pesante e difficile da manovrare negli angusti spazi di un abitacolo.

Con un economico accessorio come un aspirapolvere da auto, invece, si risolvere al volo e con una spesa tutto sommato molto contenuta.

Aspirapolvere da Auto: Come Scegliere

Quando si parla di aspirapolvere da auto, di solito si intende una categoria molto eterogenea di prodotti che spazia dal mini-aspiratore e all’aspirapolvere ciclonico. Il primo è un dispositivo compatto e maneggevole, molto leggero, che occupa pochissimo spazio e consente di raccogliere sporco e polvere al volo; è chiamato anche aspirabriciole.

Se possibile, però, meglio puntare su un aspirapolvere portatile basato su tecnologia ciclonica che invece permette di raggiungere prestazioni superiori con minor dispendio di energia; meglio se corroborato dal set di accessori giusti.

Al momento dell’acquisto del nuovo aspirapolvere portatile, occorre mettere sul piatto le proprie esigenze, il budget disponibile e le caratteristiche dell’elettrodomestico. Per orientarsi sulla scelta, è opportuno tenere in considerazione alcune cosette:

Alimentazione: Esistono modelli senza fili, alimentati a batteria, e con filo e presa accendisigari; i primi solitamente hanno un’autonomia inferiore ma risultano più potenti. D’altro canto occorre ricordarsi di caricarli ciclicamente, altrimenti è come non averli con sé. Un modello con filo è più vincolante dal punto di vista della mobilità ma sviluppa pure minore forza aspirante. Valutate bene quel che fa al caso vostro. Se siete sempre in giro, meglio un modello con filo che almeno funziona sempre; se invece siete dotati di una disciplina ferrea e non dimentichereste neppure una volta di mettere a ricaricare l’aspirapolvere, meglio senza fili.

Potenza: La potenza si sceglie in base al tipo di impiego previsto; per briciole e polvere può andar bene anche un modello entry level più economico. Ma se il vostro obiettivo sono terreno, sassolini, foglie e sporcizia, meglio puntare su un wattaggio superiore. In questo caso, più ce n’è e meglio è.

Tecnologia: Molti modelli hanno un sacco che va svuotato (di solito, nel momento meno indicato e quando si va più di fretta); e se non lo si fa periodicamente, il potere aspirante ne risente. Altri invece funzionano con tecnologia ciclonica, la migliore a nostro giudizio, e raccolgono lo sporco direttamente nel cestello. Ciò si traduce in facilità di manutenzione, e soprattutto niente schiavitù dei ricambi. La contropartita è che costano un po’ più degli omologhi con sacco.

Capacità del cestello: Più è grande, e più occupa spazio; ma in compenso richiede meno manutenzione. Più è piccolo e più frequentemente andrà svuotato. La nostra esperienza comunque ci dice che è un fattore meno importante rispetto agli altri.

Accessori: I prodotti di fascia medio alta includono sempre molti accessori che servono per raggiungere i punti più difficili, o per aggredire determinati tipi di sporco o superfici. Assicuratevi sempre di avere la spazzola o la lancia più adatta per ogni compito. Ciò semplifica e velocizza il lavoro.

Migliori Aspirapolvere da Auto 2020

Detto ciò, ecco i modelli di aspirapolvere da auto che secondo noi vale la pena comprare nel 2020.

Black & Decker DVJ325J-QW

Dotato di batteria a litio ricaricabile, il Black & Decker DVJ325J-QW possiede un’autonomia di 10-16 minuti e si ricarica in 6 ore con il jack di ricarica incluso. Sviluppa una potenza di 10,8V, e una potenza d’aspirazione di 35 Air Watt. Il contenitore è tra i più capienti nella sua categoria (ben 610 ml), e può essere smontato e lavato. Basato su azione ciclonica, ha un design ergonomico lo rende particolarmente maneggevole e comodo.

Black & Decker PV1200AV-XJ

Il Black & Decker PV1200AV-XJ ha un’alimentazione da 12V grazie al cavo da 5 metri collegabile direttamente alla presa accendisigari dell’auto; possiede un design molto compatto con bocchetta aspirante rotante fino a 200°. È basato motore ciclonico, e può contare su un doppio sistema di filtraggio nel contenitore. La capienza è di 440ml, e per sapere quando svuotarlo basta guardare il led di ricarica. Tra gli accessori include: bocchetta a lancia estensibile e spazzolina integrata, spazzolina addizionale con setole morbide, tubo flessibile, sacchetto per riporlo.

Bosch BHN2140L

Per Pulizie Lampo Bosch BHN2140L Bosch BHN2140L Aspirabriciole a Batteria, 65 W, 1 Litro, Marrone Compra su Amazon

Meno potente di altri prodotti, ma capace di funzionare per ben 45 minuti consecutivi su singola ricarica. Si basa su sistema High Airflow con efficiente meccanismo di separazione della polvere.

Black & Decker PD1200AV-XJ

Dotato di alimentazione 12V (con cavo da 5 metri collegabile alla presa accendisigari dell’auto), il punto di forza del Black & Decker PD1200AV-XJ è lo speciale design della bocchetta aspirante flessibile integrata, ed estensibile fino a 1,5mt. Una feature che, corroborata dal motore ciclonico, garantisce una polizia molto profonda per un dispositivo tanto piccolo. Inoltre, ha un sistema di filtraggio a doppia membrana nel contenitore da 560ml. Tra gli accessori include: bocchettina a lancia con spazzolina integrata, bocchetta a lancia lunga, sacchetto per riporlo.

Puppyoo WP709

Il Più Economico Puppyoo WP709 Puppyoo WP709 Aspirapolvere Auto Portatile aspirabriciole Senza Filo Senza Sacco Tecnologia ciclonico Filtro HEPA Lavabile. Compra su Amazon

Completamente cordless, ha un motore da ben 110W, per una potenza di aspirazione pari a 7000Pa. La batteria al Litio da 2.200mAh invece garantisce un’autonomia da 16 minuti su singola ricarica (che richiede 5 ore). Include una spazzola, e una bocchetta piatta progettata in modo specifico per le auto e le fessure più impervie.